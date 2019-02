Condenan por receptación a dos homicidas de estudiante de la Umag que gozaban de la libertad condicional

Víctor Llanquín Arteaga y Kevin Boitano Trujillo fueron sentenciados ayer a cumplir la pena de 540 días con cárcel efectiva tras ser sorprendidos con especies provenientes de un robo a una vivienda, situación que podría revocarles el beneficio otorgado en abril de 2018.

El miércoles 18 de abril de 2018, Víctor Adrián Llanquín Arteaga y Kevin Branco Boitano Trujillo salieron de la cárcel de Punta Arenas tras ser favorecidos con el beneficio de la libertad condicional, luego de ser sentenciados a cumplir la pena de 10 años de cárcel por el homicidio del joven estudiante de la Umag, Max Neftalí Bahamonde Agüero, crimen que ocurrió la madrugada del 14 de abril de 2013.

Dicha medida fue ampliamente criticada por diversos actores de la comunidad puntarenense, desde los parlamentarios hasta los padres de la víctima, sin embargo, tres meses después de su liberación fueron nuevamente aprehendidos junto a otros dos sujetos, tras ser sorprendidos portando especies provenientes de un robo ocurrido en una vivienda del sector sur de la ciudad.

El robo fue denunciado el jueves 19 de julio del año pasado, donde desconocidos escalaron el muro perimetral de un domicilio ubicado en calle Las Heras, para luego ingresar y sustraer una importante cantidad de objetos tales como un notebook, un celular, prendas de vestir, joyas, entre otras, las que fueron avaluadas en su totalidad en un millón 400 mil pesos. Fue a eso de las 23,30 horas de aquella noche que efectivos de la PDI realizando un patrullaje llegaron hasta la intersección de Avenida España con calle Fagnano, fiscalizando un vehículo estacionado en ese sector, encontrándose en su interior cuatro individuos encapuchados los que revisaban un bolso oscuro.

De esta forma, los detectives controlaron a Llanquín y a Boitano encontrando parte de las pertenencias provenientes del robo. Posteriormente se dio con Joan Alejandro Ampuero Vera y Néstor Yamir Marchant Melo, a quienes se les fiscalizó y se les encontraron otras especies de la víctima.

Hace algunos meses, el imputado Marchant Melo aceptó su responsabilidad en los hechos, declarando que solamente él se habría encontrado las especies y que los coimputados no tendrían conocimiento de las mismas, por lo que fue en esa instancia condenado. No obstante, al no admitir su participación en el delito, los otros tres acusados debieron enfrentar un juicio simplificado el pasado 15 de febrero, siendo condenados por el ilícito de receptación.

“Ellos trataron de eludir su responsabilidad, sin embargo la prueba de la Fiscalía fue clara, precisa y contundente, en cuanto que efectivamente ellos estaban en posición de las especies y que no podían sino menos que conocer que éstas tenían un origen ilícito, desestimando la versión del imputado Marchant Melo, que dijo que los demás no tenían conocimiento que él andaba portando aquellas especies”, sostuvo el fiscal Cristián Opazo.

A raíz de todo este contexto, durante la tarde de ayer se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas la audiencia de lectura de sentencia, donde Boitano y Llanquín fueron condenados a cumplir la pena de 540 días con cárcel efectiva, mientras que al imputado Ampuero se le impuso la pena de 300 días de presidio en remisión condicional.

“Ellos al estar beneficiados con la libertad condicional se les puede revocar ese beneficio después de esta pena que tienen que cumplir por receptación, y sin solución de continuidad van a tener que cumplir el resaldo de la pena por homicidio”, prosiguió el persecutor.

No obstante, la sentencia dictada ayer es susceptible de ser anulada dentro del plazo de diez días ante la Corte de Apelaciones mediante un recurso de nulidad, acción que el abogado Marcos Ibacache confirmó que se ejecutará.