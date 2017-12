Condiciones climáticas definirán a última hora si se realiza o no el show pirotécnico por Año Nuevo

La dirección de Aseo y Ornato informó además, que el servicio de retiro de basura estará garantizado para el 1 de enero, en el sector norte de Punta Arenas.

El clima tremendamente inestable de los últimos días amenaza con echar a perder la celebración de Año Nuevo. En particular, el show pirotécnico que forma parte de las actividades organizadas por el municipio para recibir el 2018.

De acuerdo a lo informado por el alcalde Claudio Radonich, “una de las condiciones para lanzar los fuegos es que el viento no supere los 40 kilómetros por hora, y se espera para el 31 viento suave a moderado, pero que podrían tener rachas de hasta 40 kilómetros por hora, por lo tanto, vamos a estar atentos de ver si vamos a tener el viento sobre esta cifra, poder adelantarlo o retrasarlo algunos minutos”, explicó.

Radonich reconoció que tuvieron que realizar un cambio de la idea original, pues “no podremos lanzar los fuegos desde el mar, porque el puerto estaba lleno y era muy complicado mover tantos buques, y la barcaza que nos ofrecieron debió irse a otro lado. Hicimos todos los esfuerzos para tirar los fuegos desde el mar y abrir más la ciudad. Por lo que se mantendrán en la costanera, lo que nos obliga a un cierre, por lo que todo se concentrará en las canchas de básquetbol de Costanera con Croacia. Hemos dispuesto un lugar de encuentro en el lado sur de las canchas por si hay niños perdidos, se coordinará un sistema con Carabineros para que cualquier niño que se pierda vaya al lado de Maipú, en las canchas”, señaló el alcalde.

Este espectáculo contempla otras determinaciones, como el tránsito. Al respecto, la Oficina de Protección Civil, en voz de Sergio Becerra, informó que “la costanera se va a cerrar a las 22 horas, en Pedro Montt y dará margen para que los vehículos puedan girar por Jorge Montt y tomar Quillota, y los que vienen de norte a sur va a estar cerrada desde Maipú y hasta Sarmiento tendrán la última posibilidad que tienen para desviar la carrera”, puntualizó.

El show se iniciará a las 23 horas, con números musicales para animar a los visitantes, pero con el lanzamiento de los fuegos, que tendrán una duración de 15 minutos, Becerra advirtió que “este evento va a ser más o menos fuerte en cuanto a las explosiones mismas, por lo principal es que no vengan animales domésticos, como perros, porque les pueden causar trauma acústico”. Asimismo, Becerra pidió cooperación a la comunidad, en especial aquellos que pasarán un día de camping para que tengan precaución con el encendido de fogatas.

Ciudad sin basura

Las imágenes del 25 de diciembre no dejaron muy bien parada a la ciudad a los ojos de los turistas. La enorme cantidad de basura que hubo en la ciudad el día de Navidad llevó a que desde la dirección de Aseo y Ornato del municipio, garantizarán que el primer día de 2018 habrá retiro de desperdicios para el sector norte de la ciudad. “Vamos a estar supervisando con los equipos municipales, para que no tengamos estas tristes imágenes que quedaron lamentablemente por tres comerciantes, por no haber coordinado de mejor manera, quedamos con esa idea de una ciudad sucia, con imágenes que no queremos repetir en nuestra ciudad. Por eso se va a trabajar con recolección normal, el día 1 como todos los lunes que corresponde y que en este caso es el sector norte en forma habitual, desde Río de las Minas hacia el sector norte”, explicó el alcalde Radonich.

Pero también hubo un llamado en este sentido para la fiesta en la costanera. El encargado de Aseo y Ornato, Rodrigo Santana pidió a la comunidad que “colabore con la disposición de la basura, que si existe la posibilidad que se lleven su basura es lo primordial, pero si no, vamos a disponer de una serie de dispositivos, de alrededor de 20 metros cúbicos de capacidad, para que puedan disponer de esta basura. Vamos a instalar bateas en el sector de cancha de básquetbol de la costanera y entre Pedro Montt y Mejicana vamos a disponer de dispositivos de menor volumen”.