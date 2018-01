Conductor argentino no respetó un disco Pare y colisionó a bus

Un descuido en la conducción de su vehículo de un automovilista de nacionalidad argentina provocó un accidente de tránsito al norte de Punta Arenas, aunque felizmente no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió minutos antes de las 12,30 horas de ayer, cuando una camioneta particular que era manejada por el chofer extranjero, y que bajaba por calle Mardones, no respetó la señalización de disco Pare que está instalada al llegar a la esquina de calle José Ignacio Zenteno, impactando en el costado superior izquierdo a un bus de la locomoción colectiva, de la línea 6V.

Tras el hecho, los pasajeros del vehículo mayor debieron descender de la máquina.

Una patrulla de Carabineros acudió al lugar para adoptar el procedimiento policial de rigor.

