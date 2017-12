Conductoras argentinas involucradas en sendos accidentes de tránsito

Dos accidentes de tránsito protagonizados por conductoras de nacionalidad argentina tuvieron lugar durante la tarde de ayer en distintos sectores de Punta Arenas.

Pasadas las 20 horas, la conductora de un vehículo marca Dodge Journey que se desplazaba de cerro a playa por calle José Menéndez no respetó un disco Pare instalado en la intersección con calle O’Higgins, siendo impactada por un automóvil marca Nissan X-Trail que circulaba de sur a norte.

“Afortunadamente, este accidente no fue de mucha energía resultando lesionada la conductora de nacionalidad argentina, siendo auxiliados los otros pasajeros por voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos, para luego ser atendidos por el Samu”, precisó el mayor de Carabineros, Cristián Fuentes.

Una hora más tarde, un confuso incidente, donde uno de los vehículos no habría respetado la luz roja del semáforo, ocurrió cuando la conductora trasandina de un automóvil marca Toyota Yaris que circulaba por calle Hornillas en dirección playa fue colisionada por un taxi colectivo de la línea 800 que circulaba por la Avenida Frei, de sur a norte.

A raíz del impacto, la conductora argentina y una mujer mayor de aproximadamente 70 años que iba como acompañante resultaron con diversas lesiones, debiendo ser asistidas en primera instancia por voluntarios de la Unidad de Rescate Vehicular de la Tercera Compañía de Bomberos, quienes procedieron a inmovilizarlas, para que posteriormente una ambulancia del Samu las trasladara hasta las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes. Una guagua de 9 meses, que también viajaba en el vehículo particular y que iba en su silla de auto para niño, no sufrió lesiones.

Relacionado