Confeccionan coloridas mascarillas que intercambian por alimentos para ayudar a sus vecinos

Aunque la discusión se mantiene sobre si el uso o no de mascarillas ayuda a prevenir el contagio de Covid-19 (la Organización Mundial de la Salud asegura que no, pero en China muchos expertos dicen que es fundamental), en esta lejana tierra, hasta donde el virus ya está causando estragos, estos implementos son un bien escaso a estas alturas. Basta darse una vuelta por las farmacias para notar su ausencia.

Impulsada por esta carencia, a la artista Vangelis Muñoz se le iluminó una idea: fabricar sus propias mascarillas, con coloridos diseños. “Habíamos visto publicaciones que decían que las bufandas o pañuelos no son una barrera contra el virus, y que una real barrera sería el polipropileno, que es el mismo material que usan las mascarillas desechables. Como hago muchas cosas y soy un poco acumuladora, siempre tengo materiales de todo tipo, entre esos, retazos de género y justamente, tenía un montón de pliegos desde hace como cinco años, de polipropileno, entonces ahí decidimos hacernos para nosotros en mi casa. Pero como teníamos harto material, hicimos como veinte, pensando en publicarlas, porque igual vimos que hay mucha demanda y subieron mucho de precio. Pensamos en todas las personas que no tenían acceso a mascarillas”, explicó.

Así que en su casa, todos se pusieron manos a la obra, para crear algo bonito, pero a la vez, útil. “Son de género por fuera y polipropileno por dentro, en la nariz se ajusta a la forma de la cara, y unos cordones para el largo que se requiere; no son para meter a la lavadora, porque como la nariz es ajustable, le pusimos un alambrecito, entonces puede pasar que se raje la tela. Así que para desinfectarla, lo que recomendamos es que se sumerjan en agua hervida después de cada uso”, detalló la artista.

En la página de Facebook “La posada del dragón Vangelis” pensaron publicar las cerca de 120 mascarillas que, finalmente, resultaron, pero “encuentro que cobrar, aunque fuera una luca, igual considero que los tiempos están diferentes, y que todo es por el sucio dinero, así que quisimos cambiar eso. Como han salido muchas páginas de trueques, quisimos hacerlo con las mascarillas, que intercambiamos por un vívere, que puede ser desde un paquete de galletas hasta un kilo de harina, un tarro de algo, una botella de aceite; la idea es que no sea algo caro y también, que es algo que hemos hecho harto hincapié, es que sea algo que tengan en la casa y que no signifique salir y exponerse, sino, sería contraproducente”.

Llama a no tirarlas a la basura

Vangelis también destaca que las mascarillas quedaron tan bien, que hasta podrían ser útiles para las marchas. Igual, si alguien quiere botarlas, Vangelis Muñoz solicitó que llegado ese momento, “no las tiren a la basura, ojalá las quemen o entierren, pero que se hagan cargo de lo que están adquiriendo y que no estén después volando en cualquier parte”.

En la página, cada dos días fabrican unas treinta mascarillas, y la gente que las quiera, se va anotando. Los pedidos, debido a la cuarentena, se realizarán desde el 9 de abril.

“Igual nos va quedando poco material, polipropileno, porque ya no me queda y no sabemos cómo conseguirlo. Sabemos sí que las bolsas reutilizables que están hechas con eso, pero tampoco tenemos tanto. Entonces lo que se nos ocurrió es que si nos quieren donar o nos dan el dato de cómo conseguir pliegos del material, estaría bueno. Los próximos trueques, quizás no sean por alimentos, sino por estas bolsas, que tengan poco uso”.

Finalmente, Vangelis Muñoz recalcó que aunque mucha gente les pidió mascarillas para niños, algo que en principio no querían, para no exponerlos, finalmente, fabricaron para niños de hasta 10 años, para bebés e incluso, pensaron en los barbones, con una mascarilla especial, siempre en la lógica de contribuir a la sociedad.