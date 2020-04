Confirman 15 nuevos casos en Punta Arenas y seremi “suplica” que se respete la cuarentena

Aplanar la curva no sólo surge como la estrategia para minimizar la propagación y reducir el impacto del Covid-19, también constituye el gran desafío que las autoridades de Salud no pueden asumir sin la colaboración de la ciudadanía. Es, por ello, que los llamados se reiteran una y otra vez, recomendando el distanciamiento social y el respeto de la cuarentena.

Por eso, ayer tras el informe diario que comparten las autoridades regionales y de Salud, no extrañó el llamado del intendente José Fernández para que la comunidad asuma mayor responsabilidad y la “súplica” de la seremi Mariela Rojas para que se respeten las medidas adoptadas.

Ya durante la mañana el gobierno a nivel central había informado del segundo fallecido en Punta Arenas (detalles en la edición de ayer de La Prensa Austral) y puesto énfasis en la necesidad de respetar la cuarentena, el toque de queda, protocolos y cuanta medida preventiva ha sido sugerida u ordenada por las autoridades.

En el balance de la jornada, hasta las 21 horas del viernes, se indicó el registro de 16 nuevos casos en la Región de Magallanes (el día anterior se reportaron 42), de los cuales 15 son de Punta Arenas y uno de Porvenir (ya suman tres en Tierra del Fuego). Estos corresponden a ocho mujeres e igual número de hombres, con 14 casos de personas entre los 31 y 60 años y dos menores de 30.

Con esta nueva cifra el número de casos en Magallanes ya suma 172, con 158 en Punta Arenas, seis en Puerto Williams, cinco en Puerto Natales y tres en Porvenir.

En cuanto a las personas hospitalizadas, son 38 las que se encuentran en el Hospital Clínico. De éstas 25 permanecen aisladas, 12 están graves y una aparece estable.

Lo bueno y lo malo

Si los 16 casos registrados en la última jornada de evaluación al menos dejaron un sabor menos amargo (comparado con los 42 del día anterior), una noticia positiva fue la entregada por el intendente José Fernández al dar cuenta de la llegada de cuatro respiradores y la confirmación del arribo de otros ocho para los próximos días.

Pero como todo escenario tiene su lado negativo, la autoridad lamentó que uno de los laboratorios implementados en Punta Arenas se haya quedado sin reactivos para continuar con sus análisis. Mientras se espera la llegada, Fernández dijo que 112 muestras están siendo redireccionadas a otros centros para obtener los resultados a la brevedad.

También en lo negativo surge el actuar de quienes no han cumplido la cuarentena obligatoria. Y no sólo eso, han arriesgado sus vidas conduciendo bajo los efectos del alcohol durante la noche y madrugada. Dentro de estos casos el viernes se registraron 4 detenidos, correspondiendo tres a Punta Arenas y uno a Puerto Natales. “Sepan estas personas que hay tolerancia cero, que aplicaremos todo el peso de la ley en contra de estas personas irresponsables y que no toman consciencia de lo fundamental que es en este momento, y siempre, el autocuidado y cuidado de otras personas”, enfatizó el intendente.