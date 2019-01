Conflicto legal entre privado y Bienes Nacionales impediría demarcar senderos en monte Tarn

La seremi del ramo, Francisca Rojas, detalló que en 2007 el terreno fue entregado en concesión por 25 años a la Empresa Marítima Cabo Froward Ltda, con el propósito de que se desarrollaran proyectos de carácter turísticos, de los que a la fecha nada se ha sabido.

La familia de Karen Alcaíno Abarca, la joven excursionista de 32 años que falleció hace una semana en el monte Tarn, hizo el pasado martes un llamado a las autoridades a demarcar los senderos e instalar señaléticas en aquel concurrido atractivo turístico, con la finalidad de que este lamentable desenlace no se vuelva a repetir con otras víctimas.

Precisamente aquella petición no sería tan fácil de dar algún tipo de solución por ahora, debido a que en la actualidad existiría una disputa legal entre el Ministerio de Bienes Nacionales y una empresa que registra la concesión de dicho terreno fiscal, la que aún se encontraría viéndose en los respectivos tribunales.

“Es una preocupación enorme que tenemos como ministerio. En general todo el terreno fiscal en esta región muchas veces es inexplorado, muchos terrenos fiscales no son parques. En el caso del monte Tarn, es un terreno fiscal que está entregado en concesión a un privado con quien estamos en un conflicto, nosotros hemos intentado dar término a esta concesión, pero en temas legales esto se ha demorado”, sostuvo la secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, Francisca Rojas.

Además, argumentó que “acá hay una dificultad para el Estado, porque muchas veces la gente siente la libertad de ir a estos lugares, pero estas rutas no están habilitadas, no se encuentran resguardadas, no están señalizadas y muchas veces es por lo mismo, porque el Estado no tiene los recursos suficientes para poder ponerlas en valor y eso genera este flujo de personas, en el cual nosotros no tenemos control porque no se acercan a Bienes Nacionales, no hay solicitud de permisos ni nada, sino que simplemente la gente va. Eso lo habíamos visto antiguamente también en la cordillera Darwin; en Muñoz Gamero, que es cerca de Natales, donde la gente se pierde en el interior de la cordillera y no dan aviso, nosotros no tenemos cómo tener un control de eso”.

Terreno en concesión

La titular local de la cartera detalló que el terreno fue entregado en concesión el año 2007 a una empresa privada de nombre Marítima Cabo Froward Ltda, cuyo dueño es Patricio Cáceres, y el propósito del comodato apuntaba a que se desarrollaran proyectos de carácter turístico, de los que a la fecha nada se ha sabido.

“Yo no los conozco, no he conversado con ellos porque en 2015 se les pidió poner término a la concesión, que es de largo plazo, es decir de 25 años, y cayeron en un incumplimiento del proyecto que iban a realizar además que hay un conflicto con temas de deudas. Eran cuatro mil hectáreas y se involucraban varias situaciones, no solamente lo relacionado con la ruta del monte. Como es un conflicto legal nosotros no podemos entrar a administrar este terreno mientras no se solucione el tema legal. Justamente la semana pasada, antes de este lamentable accidente que ocurrió, nosotros estuvimos conversando con el ministerio y quedamos en que en paralelo, mientras que el tema legal se solucione, vamos a intentar financiar un estudio para poder ver la posible habilitación de la ruta del monte, porque está en evidente estado de deterioro, hay muchos problemas para realizar la caminata ya que el suelo está horadado, y hay mucho trabajo que hacer”, complementó.