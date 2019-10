Confusam: “Si el Estado no invierte en salud no vamos a poder cumplir con los programas que él mismo nos impone”

Durante dos días, los trabajadores de los consultorios paralizaron. Al retomar sus funciones, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud Municipal, Alberto Vargas, explicó que esta paralización buscó hacer ver al Ministerio de Salud el impacto que tendrá en la atención primaria el nulo crecimiento presupuestario y la implementación de programas sin presupuestos ni recursos humanos asociados, y llamó a los parlamentarios a rechazar la partida presupuestaria del sector.

En la oportunidad, el dirigente advirtió que las falencias que existen hacen que no siempre puedan cumplir las garantías que tienen los pacientes en la atención en salud y, por ello, los recursos públicos se entreguen a los privados. “Si el Estado no invierte no vamos a poder cumplir con los programas que el mismo Estado nos impone”, dijo, insistiendo en que una de las grandes peticiones de la comunidad es contar con mayor cantidad de recursos humanos.