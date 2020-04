Confusión y molestia generó en clientes el cierre de los supermercados Unimarc

Molestia y confusión generó entre los clientes la resolución judicial que dispuso el cierre temporal de los seis locales de Unimarc de Punta Arenas, en medio de la pandemia, luego de la demanda interpuesta por los propios trabajadores de la cadena de abasto.

Viviana Vargas, presidenta del Sindicato de Trabajadores de Unimarc (Cofrima), dijo que “buscamos medidas de protección para el personal, necesitamos que la empresa se manifieste de manera formal en torno a la seguridad de los trabajadores que están expuestos en la atención al público”.

Pedro Venegas, abogado que representa al Sindicato de Trabajadores, afirmó ayer que acudió al Supermercado Unimarc España acompañando al sindicato para certificar lo ordenado por la jueza del Trabajo, Claudia Ortiz, y que en el lugar conversó con la seremi de Salud, constatando en terreno el cierre de la atención de público cumpliendo así con la resolución judicial.

“Si un tribunal dictamina que se debe acatar las medidas sanitarias certificadas por la autoridad, se debe hacer, pero esto debió haberse hecho antes. No puede ocurrir que se tenga que entablar una demanda para hacer cumplir las medidas sanitarias, esto es un mal precedente”, remarcó el abogado.

María Teresa Velásquez no alcanzó a entrar al Unimarc España. “Esto se tiene que avisar antes, yo vengo del Lider porque allá había mucha gente y ahora me encuentro con esto”.

Carlos Tapia, otro molesto cliente, dijo: “Me pregunto qué va a pasar con mi salvoconducto. Esto es malo, porque van a generar una aglomeración innecesaria en el otro súper”.

Esteban Carvajal, añadió: “No sabía, yo vengo con mis tiempos justos. Esta medida no ayuda mucho a cumplir con la cuarentena, porque yo no estoy saliendo y lo hago solo cuando debo venir al súper. Ahora me tengo que devolver sin comprar”.

Por otro lado, había gente que entendió la medida, como Walter Muñoz, quien agregó: “Si es por el bien de los trabajadores y su bienestar de salud, me parece bien, porque ellos trabajan para abastecer la ciudad y si no tienen buenas medidas sanitarias, entonces que multen de alguna forma al supermercado”.

Desde la gerencia de Unimarc, se señaló que “la compañía puso a disposición toda la información requerida y, actualmente, se encuentra a la espera del informe que esta emita para ser presentado al Tribunal. Es importante destacar que, desde el inicio de esta emergencia sanitaria, Unimarc ha adoptado múltiples medidas para proteger la salud de sus colaboradores, contratistas y clientes y dar sostenibilidad a la operación de los supermercados de la región”.

Por último, ayer tarde también debió cerrar sus puertas el supermercado Lider, ante la presencia de un trabajador contagiado con coronavirus. “Una vez que finalicen los trabajos de desinfección y limpieza, reabriremos el supermercado”, dio cuenta un comunicado.