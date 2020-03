Conjunto Semillas de la Patagonia retomó sus ensayos con elencos de baile y musical

El 23 de marzo realizarán postergada gala en el Centro Cultural Bajo la dirección de la profesora Karina Díaz Torres y del docente Luis Gómez Venegas, niños de 4 a 12 años preparan un cuadro de rondas infantiles y de la zona de Chiloé

La contingencia nacional les jugó en contra el año pasado. El conjunto folclórico Semillas de la Patagonia esperaba, en noviembre, realizar su gala para cerrar el 2019, pero el estallido social obligó a suspender el evento. Los niños quedaron desilusionados porque habían ensayado mucho. Pero hubo que resignarse y esperar hasta este año.

De esta forma, el 23 de marzo, el centro cultural acogerá a este conjunto, que cuenta con una veintena de niños desde los 4 a los 12 años y que se formó hace tres años.

El martes se reanudaron los ensayos, en las nuevas dependencias del Green Hill College, que ofrece un espacio amplio, ideal para el grupo de baile. Este conjunto es dirigido por la profesora Karina Díaz Torres, quien se encuentra preparando un cuadro con rondas infantiles, tanto para este espectáculo como para una invitación que tienen para presentarse en Puerto Montt, en septiembre.

Leticia Quintana, estudiante de quinto básico del Liceo Experimental Umag, lleva tres años, “siempre en el grupo de baile; ha sido entretenido, lo que más me gusta es que trabajamos súper bien, en las presentaciones nunca nos equivocamos en las coreografías. Los profesores trabajan muy bien, tanto en el conjunto de música como en el de baile. Casi no tenemos nervios, las primeras presentaciones fueron las que más me han gustado y también recuerdo un viaje a San Gregorio, en que fuimos con el grupo de baile”.

Matías Pérez comenzará a cursar tercero básico y fue la profesora Karina Díaz quien lo motivó para integrarse al conjunto. “Lo que más me gusta del grupo son mis compañeros, que nos ayudamos unos a otros. Me decidí por el baile porque me gusta, bailo folclore y unos de minijuegos”, cuenta mientras hace una demostración. El estudiante sí, reconoció que lo más difícil no es aprenderse las coreografías, sino que “los compañeros a veces no se callan cuando la profesora está hablando”.

Mientras el grupo de baile ensayaba rondas y bailes de canciones como “Juguemos en el bosque” o “Alicia va en el coche”, en la biblioteca, el elenco musical preparaba canciones del folclore chilote. María Elena Contreras, de primero medio; Fabiola del Pino, de séptimo; Vicente Gómez, de primero básico; Antonella Cortés, de sexto y Alicia Montiel, de séptimo, fueron quienes llegaron a este primer ensayo, faltando Florencia y Marcelo Valdés.

El profesor Luis Gómez Venegas indicó que “son alumnos que tengo desde hace muchos años, los conozco de chiquititos a todos y todos los martes y viernes nos reunimos para trabajar nuestro repertorio musical y ensamblarlo con la parte de baile”.

El conjunto ensaya seis o siete canciones por cuadro, “es más, tenemos que retomar dos más, que es centro y Patagonia, porque el 12 y 13 de septiembre tenemos un viaje a Puerto Montt, y tenemos que llevar el trabajo de nuestra zona. Nuestro fin es desarrollar el trabajo para la parte de baile, no sé si hay otro conjunto que tenga su parte musical de niños, se enfocan principalmente en la parte de baile y con música envasada. Tenemos pura música en vivo, y cuesta mucho ensamblarlo, pero ellos son súper buenos, se destacan a nivel regional, han ganado festivales, han estado en el Festival en la Patagonia, tres años seguidos”, destacó el docente.

Una de ellas es Fabiola del Pino, que lleva tres años en Semillas en la Patagonia. “Yo canto y toco bombo, caja, melódico, teclado y metalófono. Lo que más me gusta es mi profesor, que es muy bueno. Estamos preparando un cuadro de Chiloé y otro de rondas infantiles. Yo cantaba en el colegio y así me invitaron a participar del conjunto”.

El grupo musical está con su contingente completo, mientras que en el grupo de baile, llegaron algunos nuevos integrantes, que se acoplaron de inmediato a los ensayos, con el objetivo puesto en la presentación del 23 de marzo, en estas inusuales Semillas de la Patagonia, que germinarán justo para el inicio del otoño.

Fotos Sebastián Vidal