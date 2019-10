Conocida operadora turística anuncia que tomará acciones legales en contra de Latam por perjuicio y maltrato 

La afectada Deisy Hutt, indicó que, una vez que gestione la denuncia de rigor ante el Sernac por situación vivida el 25 de septiembre, interpondrá una demanda judicial.

Si bien podrían ser incontables los casos de pasajeros que por diversos motivos han debido quedarse ‘abajo del avión’, no es infrecuente que, luego del alegato respectivo en los counter o en las oficinas comerciales, el mal rato simplemente ‘quede ahí’.

No obstante, hay quienes al sentirse pasados a llevar por una empresa están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, como es el caso de la operadora turística y empresaria hotelera Deisy Hutt Calisto, quien asegura que nunca había pasado por un episodio tan chocante como el que le hizo pasar la empresa Latam.

En conversación con La Prensa Austral, señaló que todo comenzó el miércoles 25 de septiembre cuando junto a su pareja tenían programada la salida de Santiago a Punta Arenas. “Sucede que ese día en el aeropuerto estábamos por subir y pregunté a la señorita que se ubica en la puerta de embarque si alcanzaba a ir al baño antes de subir, a lo que respondió: ‘Señora, vaya’. No demoré ni cinco minutos y al volver me dijo que el vuelo estaba cerrado’”, comentó, precisando que su acompañante ya estaba a bordo cuando sucedió lo relatado.

A tal punto llegó la indignación de la pasajera, que exigió una respuesta a la encargada, restringiéndose ésta a señalar que no era posible revertir el procedimiento.

Raya para la suma: Deisy no pudo viajar. “Estaba indignada porque los pasajeros no tenemos por qué saber las normas internas de ellos. Eran como las 3 de la madrugada, traté de comprar un vuelo como fuera para volver a Punta Arenas pero no resultó. Después fui hasta el edificio principal de la empresa, en Las Condes y una vez ahí logré hablar con un alto ejecutivo. Primero me atendió muy amable, pero toda esa pleitesía duró poco porque en eso alguien lo llamó, tras lo cual al cortar, me dijo derechamente: ‘Señora, váyase, se tiene que ir ahora’. Quedé descolocada porque me echó del lugar sin ninguna explicación’”.

La empresaria enfatizó que a partir del episodio hará la denuncia formal en contra de Latam ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), a lo que sumará una demanda por los perjuicios ocasionados. “Lo más grave de todo esto es que estoy tomando un medicamento para el cerebro y no los tenía a mano cuando pasó todo. Entonces, como me dejaron esperando desde el miércoles hasta el viernes para poder viajar de vuelta, hay una negligencia a raíz de la cual me podría haber pasado algo. Arriesgaron mi vida”, enfatizó.