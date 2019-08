Conquistaron con su calidad y carisma el escenario del Festival Folclórico en la Patagonia

Conjuntos ganadores del Festival Estudiantil Los grupos del Instituto Superior de Comercio, Liceo Experimental Umag, Colegio Cruz del Sur y Colegio Luterano, fueron protagonistas en la edición Nº 39 del certamen, en la que pudieron interpretar dos canciones por grupo. Incluso, el público premió a uno de ellos con el Ñandú, algo que ocurría por primera vez

Cada uno tuvo su horario y su desafío particular. En algunos casos, tuvieron que salir después de artistas consagrados y también, abrir una jornada. Fueron los grupos escolares que formaron parte del reciente Festival Folclórico en la Patagonia y que conquistaron al público con sus interpretaciones. Todos ellos llegaron como triunfadores, en distintas categorías, del Festival Folclórico Estudiantil, y todos demostraron que hay un gran futuro para la música regional.

Los primeros

En la jornada inaugural, el conjunto vocal del Instituto Superior de Comercio tuvo la misión de salir al escenario después de la exitosa presentación de Nano Stern. A esa hora, el gimnasio de la Confederación Deportiva estaba casi lleno, en la que fue la jornada con más asistentes (“porque estaba el Insuco”, bromeó una de las integrantes de grupo). Con la dirección de la profesora Vida Manzo, interpretaron dos canciones: “Cielo, viento y mar” de Karukinkanto y “Nostalgias de arena”, de Karina Contreras, tema con el que ganaron en el festival estudiantil en el género Interpretativo Enseñanza Media.

El grupo está conformado por David Calbuante, Luz Muñoz, Giulianna Constanzo, Dominique Carriel, Carol Mancilla, Joaquín Pérez, Scarlet Lemarchand y Gabriela Ruiz.

“Llevamos trabajando desde el estudiantil del año pasado, pero así tal cual, desde el Latinoamericano del Industrial, y para este año, desde marzo, porque por lo general uno siempre quiere sacar algo de mayor nivel y para eso hay que hacerlo desde mucho antes”, recalcó Carol Mancilla, que fue la encargada de presentar a sus compañeros sobre el escenario. La estudiante destacó el respeto que hubo hacia ellos. “Nos acogieron súper bien, nos tuvieron paciencia, estuvimos muy atentos a lo que queríamos mostrar y no es algo que se haya sacado en dos semanas, así que estábamos súper emocionados porque igual fue un logro muy grande. Creo que se reconoce mucho más el trabajo que antes, se llegó a un punto en que se reconoce más la cultura y el tiempo de trabajo, porque por más que seamos estudiantes, no significa que no nos esforcemos”.

Del festival rescataron una anécdota, porque se quedaron con las ganas de conocer a Felipe Avello. Joaquín Pérez recuerda que “como estábamos separados en las carpas, cada uno se estaba preparando. Después de bajar nos dieron algo como ‘necesitamos la carpa, por favor’. Realmente, nos echaron, en la carpa había comida y aproveché antes de irme, tomé un jugo y lo tomé al seco, eso fue lo anecdótico”. También David Calbuante indicó que tuvieron algunos problemas con el sonido, pero que lograron sortear con éxito.

La profesora Vida Manzo destacó que “es un grupo súper talentoso, uno de los más aventajados que he tenido en mi carrera, que llevo 12 años, y siempre en festivales. Son un gran grupo humano, además de ser talentosos, son muy lindos, aclanados, responsables, empáticos entre ellos, así que feliz con esto que está pasando. Les ha ido bien. El año pasado ganaron el Fesbo, estuvieron en el Santa Cecilia, y también ganaron el Mam y ahora el Latinoamericano. Ensayan los lunes y viernes, una hora y media a la semana”.

Primer ñandú

La jornada del viernes será recordada por el poco público que asistió, comparado con la primera jornada. Pero también por los grandes triunfadores: los estudiantes del Liceo Experimental Umag, que con dos canciones “Viento del sur” y “Cae la noche”, consiguieron el primer ñandú que se le otorga a un conjunto estudiantil.

El grupo es dirigido por Jorge Risco y está integrado por Nicolás Barría, Luis Felipe Mallada, Sashiel Henríquez, Matías Coyopae, Franko González, Sebastián Cárcamo y Elías Chamorro. El docente y músico resaltó la importancia de este logro de sus pupilos. “Es histórico, contento porque en la historia del festival es primera vez que se entrega el reconocimiento del público, primero el Ovejero, y luego el Ñandú a un grupo estudiantil que viene a presentar sus canciones ganadoras del Festival Estudiantil. Contento por el trabajo de los chicos, por esas ganas que le ponen, el disfrute sobre el escenario, que lo pasan tan bien y eso es lo importante de la música: aprender a convivir y pasarlo bien arriba del escenario. Me siento orgulloso de ellos, todos alumnos de séptimo básico”.

Nicolás Barría, en tanto, comentó que “Esta experiencia ha sido inolvidable, porque llevamos como grupo muy poco tiempo y esperamos seguir muchos años, desarrollando más el mundo de la música. Por ejemplo, ‘Viento del sur’ que es la segunda que tocamos, la ensayamos durante tres semanas. ‘Cae la noche’ fue la otra y la teníamos desde el semestre pasado, íbamos a tocar una tercera, pero nos pilló el tiempo”, y respecto del Ñandú “fue un logro que no logramos imaginar, inesperado”, valoró el estudiante que denominó a su grupo como los Karukinkanto Kids.

En tanto, Matías Coyopae reconoció que “en el estudiantil no había tanto nervios, pero aquí sí, porque es un festival más grande. Se lo debemos al profe Risco, que juntó a este grupo de personas, en el que nos hemos preparado muy bien en poco tiempo”. Para el baterista Sashiel Henríquez, “la experiencia fue indescriptible, porque estar en un escenario que tiene demasiada historia y ganar el Ovejero y Ñandú es un honor y felicidad inmensa. Nos conocemos casi todos desde primero”. A su vez, Luis Felipe Mallada explicó que “hay más nervios, aunque yo estoy acostumbrado, porque llevo cantando desde cuarto básico. He venido hartas veces a cantar a festivales, la música es mi vida, así que me gusta hacer y tocar, yo no sería nadie sin la música”.

La obertura para ellos

El viernes, a diferencia de otras ediciones, la obertura no estuvo a cargo de un grupo folclórico de baile. Las primeras en salir a escena fueron las pequeñas estudiantes del Colegio Cruz del Sur, ganadoras en género interpretativo en primer ciclo básico. Carolina Fernández, Maite Santana, Anahí San Juan, Sophia Faúndez, de cuarto básico y Rebeca Pérez y Dominique Beroiza, de tercero, estuvieron acompañadas en el escenario por su profesora, Anahí Velquén y la estudiante de séptimo, Martina Smith, que tocó el bajo.

Con sus encantadoras voces, emocionaron a los asistentes con sus dos canciones “Hijo del mar”, de Miriam Ferrada y “Sólo el amor” de Silvio Rodríguez.

Al terminar su aplaudida presentación, salieron corriendo por los nervios y alegría. Con esa energía propia de las niñas de esa edad, todas hablaron al mismo tiempo sobre su experiencia sobre el escenario.

“Nos pareció muy bien, más o menos los nervios. Llevamos desde el semestre pasado, nos preparamos durante meses. Igual en el otro festival estudiantil y en el Domingo Savio cantamos la misma canción y ahora tuvimos que preparar la otra. Por eso la Rebe dijo que con ‘Hijo del mar’ ganamos el estudiantil. Y en el Domingo Savio, tuvimos el tercer lugar, hemos sorprendidas porque era primera vez que concursábamos. Y aunque éramos pocas, hicimos mucho ruido”.

Rebeca Pérez fue la que se dirigió al público y admitió que fue tanta la emoción en un momento que casi lloró. “En el estudiantil, como eran tres días, en el primero la Sofi se puso a llorar, pero era por los nervios. Después yo, pero por emoción, da pánico escénico y a veces como que no lo resistes. Algunas veces te pones a llorar, otras lo resistes y en otras, no quieres. Ahora como ya era la tercera vez, estaba más calmada. Otras ansiosas y otras con pánico”, comentó junto a sus otras compañeras.

Su profesora sonreía a un costado y mientras las niñas seguían comentando su actuación, destacó que “ellas partieron en el festival estudiantil, estuvieron en el Domingo Savio, pero llevan súper poquito tiempo, desde abril que trabajo con ellas. Tienen mucha energía y talento, son maravillosas. Tocan de todo, son muy hábiles, lo que uno les pase, lo aprenden. Las canciones, con la que ganaron y otra la elegimos por el mensaje para el festival, porque es alegre”.

El cierre estuvo a cargo de los ganadores del género inédito enseñanza media, el conjunto del Colegio Luterano, que bajo la dirección del profesor José Roberto Núñez, ofreció el tema “Exterminio”, que recuerda a la cultura Selknam y por eso, los integrantes del grupo salieron pintados en sus rostros con motivos de esta etnia.

El grupo estuvo conformado por Javiera Díaz, Cristóbal Pacheco, Gabriel Mancilla, Jocelynne Rivas y Mirtha Miranda, de cuarto medio; Constanza Jara y Victoria Díaz, de tercero y Leonardo Herrera, de primero medio.

Victoria Díaz destacó que su participación en el festival “es algo que nos dejará marcados para el resto de nuestras vidas. A nivel grupal nos hizo avanzar mucho, porque si bien ganamos el festival, esto es otra cosa. Acá es más adulto, más profesional, en el estudiantil éramos los más grandes, y aquí, los bebés. Salimos pintados de selknam porque la canción con la que ganamos el festival se llama ‘Exterminio’, que habla sobre el exterminio de los pueblos originarios y queríamos recordarlos y empatizar con ellos”.

Constanza Jara, en tanto, recordó que “como grupo llevamos del año pasado, donde sacamos segundo lugar, y no alcanzamos. Es nuestro primer año participando en género inédito y tuvimos el primer lugar y el tercero en interpretativo. La idea principal la creó Victoria con el profesor, después nosotros fuimos poniendo armonías de voces, cada uno vio su instrumento y fue un trabajo en conjunto”. Mientras tanto, Gabriel Mancilla reconoció que “fue espectacular, muy bonito tocar con el grupo, porque la confianza que hemos armado y todo, hemos logrado mucho” y para Jocelynne Rivas “en lo personal llevo dos años con ellos, pero con otro grupo desde séptimo básico, Hernando de Magallanes, Industrial y siempre sacábamos segundo o tercer lugar, pero llegar acá es espectacular. Termino cuarto así que con broche de oro, me fascinó esta experiencia. Uno tiene ganas de llegar al festival grande y lo logramos. Es genial para el grupo, se ha formado una unión muy linda y es lo que nos ha llevado hasta acá”, finalizó.