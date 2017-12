Consejero Eterovic y la derrota de Alejandro Guillier: “Para nosotros no es un momento de crisis ni de redefiniciones”

El militante del Partido Comunista manifestó que el Frente Amplio no tomó una decisión desde el primer momento.

Las pasadas elecciones presidenciales, que determinaron que Alejandro Guillier pierda en la segunda vuelta ante Sebastián Piñera, ha generado una fuerte autocrítica en los partidos que conformaron Fuerza de Mayoría. Es más, los distintos conglomerados políticos ya están pensando en sus próximos congresos ideológicos, para así definir los caminos a seguir cuando asuma el próximo gobierno liderado por Chile Vamos.

En la Región de Magallanes, el Partido Comunista fue uno de los más activos en la campaña política del senador vencido. Para el consejero regional, Dalivor Eterovic, esta derrota no va a producir una crisis interna como partido. “Nosotros como partido vamos a anteponer los grandes temas, para nosotros no es un momento de crisis y de redefiniciones ni de replanteamiento. Tendremos pronto nuestro congreso, tendremos una serie de definiciones políticas, a lo que acostumbramos a tener un programa propio además del gobierno al que apoyamos”, enfatizó el consejero.

En cuanto a la derrota del oficialismo, subrayó que “lo que ocurre es que las elecciones no son lineales, no es tan simple como traspasar votos de un lado a otro. Aquí hay un tema de responsabilidad política que parte con lo que en el último tiempo era la Nueva Mayoría. Han habido largos momentos de ambigüedad, de indefinición, que culminaron en no tener un candidato único; no tener primarias y no tener un proceso de coalición unido que finalmente empujara este carro. Este proceso de confusión y de indefiniciones, el cual termina tocando al Frente Amplio que debió tener una determinación y que no lo hace desde el primer momento, creo que es la sumatoria de situaciones; aunque nosotros fuimos incapaces de mantenernos unidos con un fin superior que era prolongar el programa de Bachelet a un futuro gobierno de Guillier”.

En la misma línea, Eterovic exteriorizó su preocupación con lo que pasará con algunas políticas públicas que fueron creadas bajo el gobierno de Bachelet en beneficio de la región. “Por un lado me siento satisfecho ante el resultado, porque de alguna manera los resultados en la región fueron positivos. Se refleja claramente el compromiso que tuvo la Presidenta con Magallanes, eso se reconoció y eso tranquiliza cuando hay inversión y mirada de largo plazo. Lo que complica es qué va a ocurrir en el futuro con el Plan de Zonas Extremas, cuál va a ser la mirada del próximo gobierno con el desarrollo de Magallanes. Es algo que no sabemos, a nivel nacional el tema de la educación para nosotros es central, la gratuidad esperamos que se mantenga y que se mantengan las condiciones que se han ido instalando paulatinamente. Esperamos que no se transforme en gratuidad a cambio de voucher, de entregar grandes cantidades de recursos a instituciones privadas y que también vaya de la mano con resguardar la calidad de la educación que era parte del proceso”, expresó el consejero regional.