Consejero regional Andrés López fue detenido por atentar contra la salud pública

Por no portar el salvoconducto que legalmente se exige durante la emergencia sanitaria vigente, en la tarde de ayer fue detenido por la Policía Marítima en Bahía Chilota, el consejero regional de Tierra del Fuego, Andrés López, quien llevó en su autmóvil a ese terminal marítimo a uno de sus hijos, el que viajaba a Punta Arenas por el ferry Pathagon en el cruce de las 14 horas. Al momento de ser fiscalizado por el personal de la Armada, a López se le detectó que portaba un documento que no era el exigible para el traslado desde la ciudad, menos para ir a dejar a un pariente, acto que en periodo de cuarentena sólo se puede efectuar mediante un servicio de transportes.

De acuerdo a lo informado por el capitán de Puerto de Tierra del Fuego, teniente de Litoral Francisco Ortiz, el Core fueguino presentó un salvoconducto de trabajo para desplazarse entre su domicilio y una radio local, el que no corresponde a un viaje de 5 kilómetros hasta el puerto fueguino. Por lo anterior, López quedó apercibido por no respetar la norma legal y sanitaria, esperando la citación respectiva para comparecer ante la Fiscalía de Porvenir, por el delito contemplado en el artículo 318, “poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad”.

