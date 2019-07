Consejero Regional: “Invertir $21 mil millones en una vía elevada me parece una exageración, y no es un capricho”

Planteó que la regionalización, la descentralización y la desconcentración del poder se discute sólo en época de elecciones.

“Siempre he sido consejero regional”, afirma entre risas. En las sesiones del cuerpo colegiado, que ha presidido más de una vez, parece ser uno de los que más maneja la reglamentación y normativa que rige su accionar. Cuando tiene alguna duda, pide el pronunciamiento del asesor jurídico del Core y muchas veces acierta en lo que ha planteado en el pleno.

Pero la mayoría lo reconoce por lo confrontacional y polémico: Miguel Sierpe Gallardo es el consejero regional que no tiene pelos en la lengua.

En la última sesión, donde se dio una dilatada votación al Anteproyecto Regional de Inversión (Ari), se le vio como siempre apegado a la norma y solicitando que quede clarísima la votación, ya que estuvo dividida.

– ¿Antes de la nueva ley, el Consejo Regional era considerado para pronunciarse respecto Anteproyecto Regional de Inversión?

– “Antes se le mostraba al Consejo pero no era necesario que votara. Esto cambió con la ley y esta es la segunda vez que el Consejo pasa por este proceso. Pero es considerado como un mero trámite. Es una burla al proceso de regionalización y a la gente que cree en él, ya que no es una postura vinculante. En definitiva la propuesta del intendente prevalece si no hay 8 votos. Y si los hubiera, seguirían haciendo lo mismo. Pasó lo mismo con unos temas ambientales, en que la votación pasa a ser nada más que un saludo a la bandera. Es para decir, se considera al Core. Y creo que a pesar de ser la política de esta administración, siempre ha sido así y hay que reconocerlo. Es un tema para que la gente lo analice: la regionalización, la descentralización y la desconcentración del poder se da en las discusiones sólo para las elecciones, no hay ni un candidato que no esté a favor del proceso. Y sin embargo es una verdadera burla lo que está sucediendo. En estos tiempos se ha notado que los jefes regionales de servicios están como un mero buzón para repetir lo que les dicen desde Santiago. Y eso es una burla a la regionalización. En 20, 30 años no se ha logrado avanzar nada”.

Vía elevada

– En la sesión en que se votó el Anteproyecto de Inversión Regional, usted planteó que había proyectos que no conocían. ¿Cree que invitando a los representantes regionales de las carteras se podría mejorar la comunicación en estas materias?

– “Eso pasa por las voluntades de los ministerios, y la voluntad no es conversar ni armonizar ninguna propuesta de carácter regional. Ellos no preguntan nada. Si tienen una cartera de proyectos, debiera ser conversado con la región. Porque indirectamente nos están obligando a invertir en otras cosas. Entonces no sólo están diciendo las inversiones que hay que hacer, si no que además nos están obligando a financiar con recursos regionales otras cosas que también les corresponde a ellos. Porque para hacer la inversión de los 21 mil millones de pesos de la vía elevada, nosotros tuvimos que hacernos cargo de la inversión de todos los puentes del río de las Minas. Y eso no pasa sólo con el Ministerio de Obras Públicas. Con el Ministerio de Salud, el año 2000 con el convenio de programación, partimos con mucha ilusión y el gobierno regional colocó todo su esfuerzo para que ese convenio resultara. Y la región se convirtió en la que más puso plata en salud. Avanzamos notablemente. Hoy la infraestructura de salud regional es de primer nivel y ese es un mérito del gobierno regional. Pero ahora estamos financiando constantemente equipos médicos, procedimientos, campañas. O sea, partimos colocando las ventanas de las casas y ahora estamos poniendo el techo y el piso”.

– El seremi de Obras Públicas informó que sí se hizo un proceso de participación ciudadana respecto a la obra de la vía elevada, ¿fue invitado el Consejo Regional de la época?

– “Yo no desconozco ese hecho. Además explicaron que se había hecho un proceso con la Municipalidad de Punta Arenas. Aparentemente se cumplió con la legalidad. Pero lo extraño es que hoy aparezca sobre la mesa un proyecto en el que nadie está de acuerdo. Además, cuando se discutió inicialmente el tema, se dijo que habría una cantidad de propuestas alternativas y eso se reafirmó cuando vino el director nacional de Vialidad, y esas alternativas nunca se conocieron. Esto no es un capricho, a nosotros nos llama la atención que una vía que está claro que tiene sus problemas, no tenga otra mirada para la búsqueda de solución. Pero una inversión de esas características a mí me parece una exageración. Habría que haber buscado una alternativa más económica y más acorde al sector. No estoy seguro si el terreno es el adecuado para este tipo de obras. La reflexión acá es que los ministerios no se han sensibilizado con que el país hoy funciona de otra manera. Acá se generó una administración que considera los gobiernos regionales, pero para las carteras esto es una situación absolutamente desconocida. Esto debiera cambiar, porque ya se vienen las elecciones de los gobernadores regionales, porque si no va a suceder lo mismo que ocurrió con nosotros, somos elegidos por votación popular pero es bien poco lo que influimos en el desarrollo de la región”.

Atribuciones de

gobernadores electos

– ¿Y cuáles cree usted que debieran ser algunas de las atribuciones de los gobernadores regionales electos?

– “Yo creo que para que hubiera real autonomía, los servicios públicos que tienen que ver con la administración regional debieran depender del gobernador regional. Y también las seremis. Yo creo que la administración del territorio debiera estar en manos del gobierno regional (Gore). Y eso significaría que Conaf, Sernatur y la Corfo, sean herramientas del Gore para que se haga realidad el administrar la región con una mirada local. Pero yo veo muy difícil que eso suceda, porque no existen las voluntades”.

– ¿Usted conoce la cartera de proyectos que considera el Plan Magallanes? ¿Qué le pareció?

– “Sí, la tengo en mi poder. Tengo un análisis de carácter general que he hecho. Me parece una cartera bien intencionada de la primera autoridad, tengo por supuesto algunas diferencias respecto a las prioridades que se generan, pero en términos generales yo diría que es una cartera bastante aterrizada. Por supuesto notamos ausencia de algunos proyectos trascendentes que uno quisiera, como un centro de eventos. Me parece que Magallanes debiera tener a luz de los 500 años, una instalación que aglutine unas 6 ó 7 mil personas que creo que nos falta. Y veo otros proyectos de muchos recursos en los que no estoy tan seguro de que tengan que estar en estos momentos. Me parece que va a ser un proceso de discusión que no va a generar mayores problemas. Más allá de los tiempos yo creo que el intendente Fernández ha hecho un tremendo esfuerzo por tratar de tener una buena relación de armonía con el Core, lo que muchas veces no se logra por el problema de siempre: las autoridades regionales tienen que contestar las llamadas de Santiago y en definitiva ha sido una situación de todas las administraciones. Es lamentable que sea así. Pero estamos acostumbrados a escuchar la famosa frase ‘fueron decisiones del nivel central’ y con eso quedamos cruzados de manos. Y eso me parece que tiene que cambiar. Creo que nos estamos farreando la oportunidad con este intendente de tener un trabajo más coordinado para poder establecer un hito importante en el desarrollo y recuperar el ritmo que tenía la Región de Magallanes. La región fue por dos años consecutivos la región con mayor crecimiento en el país y eso hoy no lo vamos a tener”.

–¿Y por qué cree que no se podría volver a lograr?

– “Porque los proyectos que le dieron el impulso a Magallanes estaban en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y el plan no tiene financiamiento después de 2020. Estamos hablando de más de 50 mil millones de pesos que se estaban administrando hasta este momento por año, que no están. El intendente ha dicho que la idea es pedirle al Presidente que le dé otro nombre pero no que queden proyectos a medio desarrollar por falta de financiamiento. Me parece que eso hay que sincerarlo y que pasa por la vanidad política de no asumir los proyectos que vienen de otra administración”.

Elogios para Radonich por los 500 años

– ¿Cómo ve usted el posicionamiento del gobierno regional en relación a la conmemoración de los 500 años?

– “Yo tengo que decir que de la administración anterior hay mucha responsabilidad. Yo creo que la administración del intendente Flies no tuvo la visión de preparar el escenario para poder desarrollar la celebración de los 500 años. Capaz que si lo hubiera dejado presentando tampoco lo hubieran aceptado, pero estaría la conciencia de que algo se dejó. Y siendo representante del Core para el tema, hace dos semanas fui invitado a una primera reunión donde conocí las ideas y los proyectos y me parece muy poco para el provecho que se le podría haber sacado a un acontecimiento de carácter mundial. A un año y fracción de esta administración hay un desconocimiento de la comunidad de estas propuestas y no podemos reducirlas a actividades de carácter cultural y deportivo, deberían quedar obras importantes de testimonio. Pero no hay recursos para esto. Entonces ¿qué vamos a tener que hacer? Poner la manos en los bolsillos del gobierno regional y el Gore no tiene tantos recursos para transferir a otras organizaciones. No vamos a tener la plata para hacer proyectos de trascendencia. Y para que quede claro: cuando uno ve que hay críticas al alcalde de Punta Arenas por el protagonismo que ha adquirido yo le puedo decir desde una vereda política completamente opuesta que él ha hecho lo que tenía que hacer desde que empezó. Yo creo que si él no hubiera estado y no hubiera comenzado esta comunicación de los 500 años y esta comunicación con la gente de afuera, no habría nada. Yo lo quiero reconocer porque a mí no me interesa que haya una, dos o cien estrellas, mientras más estrellas haya no importa, la cosa es que brille, y es un mérito de él haber asociado la ciudad de Punta Arenas con los 500 años y creo que eso hay que reconocerlo”.