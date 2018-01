Consejero Roberto Sahr pone en duda su permanencia en País Progresista: “Creo que me perjudicó el haber apoyado a Marco Enríquez-Ominami”

El ex concejal y directivo del Partido Progresista en Magallanes, enfatizó que “muchas personas que habían votado por mí en otras ocasiones, no lo hicieron en esta oportunidad por haber apoyado a ME-O”.

La elección presidencial del pasado noviembre, determinó que el Consejo Regional de Magallanes tendrá cambios sustanciales, dentro de ellos que 10 cores no seguirán en sus puestos a partir del próximo 11 de marzo. Uno de ellos es el ex concejal de Punta Arenas, Roberto Sahr, quien por estos días mantiene un periodo de reflexión para ver si seguirá o no manteniendo su militancia en el Partido País Progresista que encabezan Alejandro Navarro y Marco Enríquez-Ominami.

Al ser consultado si el hecho de que haya apoyado al ex abanderado del Pro fue motivo de no resultar electo, manifestó que “sí, varias personas me han dicho que siempre votaban por mí, pero no lo hicieron en esta oportunidad por haber apoyado a Marco, pero no me imagino una situación distinta, no me imagino estar de candidato en una lista y no apoyar al candidato a Presidente, o peor aún, apoyar al candidato de otro partido”.

Bajo el mismo contexto, Sahr señaló que “tuve conversaciones e invitaciones de partidos para integrar alguna lista, las que finalmente no se concretaron. Pienso, que fundamentalmente fue, porque los partidos prefirieron priorizar a sus militantes. Lo que sí se concretó, fue la invitación del Partido Progresista, la que acepté gustoso, más que nada por ser un partido fuera del duopolio -Chile Vamos/Nueva Mayoría- y porque comparto con muchas propuestas de este partido”.

Finalmente, el consejero regional realizó un buen balance de sus años en el Consejo Regional e indicó que le gustaría postularse nuevamente como concejal de Punta Arenas o bien, ir a pelear un nuevo cupo para las elecciones de consejeros regionales el año 2021.