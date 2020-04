Consejero Sierpe: “El gobierno debió haber mirado a Magallanes y haberlo tomado más en serio”

– Dijo que se está a la espera de la compra de equipos e insumos por más de $4 mil millones entregados por el Core y que ya se trabaja “en el problema social que se viene para Magallanes”.

“Para polémicas, no estoy”, dice fuerte y claro el consejero Miguel Sierpe cuando se le consulta sobre las críticas del Concejo Municipal hacia el actuar del gobierno regional en el tema de ayudas sociales.

Más allá de lo anterior, el presidente de la comisión de Infraestructura del Core prefiere hablar de autonomía, recursos, conciencia y trabajo para salir a la brevedad de esta emergencia sanitaria.

– ¿Qué le ha parecido la forma en que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha venido enfrentando esta pandemia?

– “Soy de las personas que no intento dar directrices muy contradictorias. Nadie esperaba esto (la pandemia) y el gobierno no estaba preparado. Sí me parece que se deberían haber tomado medidas más rápidas y haber mirado más hacia las regiones, y a Magallanes como que no se le dio mayor importancia y hoy estamos con las tasas más altas de contagio”.

– ¿Y a nivel regional?

– “Nosotros, como consejeros, nos dimos cuenta de que lo que viniera del nivel central sería insuficiente y que lo mejor era tener autonomía. Eso ocurrió cuando se habló que el 10 de marzo llegaría instrumental y eso no ocurrió. Entonces reaccionamos, sabiendo que esto es un tema para largo”.

– ¿Y en materia de prevención?

– “Se pudo haber actuado más rápido, se pudo haber hecho otras cosas, pero eso en su momento deberá ser tema de análisis, aunque claro que fue preocupante cuando sabiendo lo que se venía aún podíamos ver a turistas caminando en nuestras calles. También medidas como la cuarentena se pudieron haber aplicado antes”.

Más de $4 mil millones

– Ustedes como Core aprobaron más de 4 mil millones de pesos para comprar equipos e insumos, ¿en qué está eso?

– “Los recursos fueron entregados a Salud, pero sabemos que la compra no sería de manera inmediata porque hoy esos equipos hay que buscarlos por todas partes por la creciente demanda. Sabemos que la gente que está a cargo de eso lo está haciendo de manera reservada y esperamos que la compra se concrete pronto”.

– Hoy todo parece insuficiente, al punto que pacientes debieron ser trasladados a Santiago. ¿Qué opinión tiene de…?

– “Llama la atención porque hay opiniones contradictorias en cuanto a lo que está sucediendo. Por eso, es importante que los que tienen a cargo la comunicación demuestren honestidad y transparencia, además de grandeza a la hora de entregar las cifras, que sean las que corresponden. No se vienen días seguros y para tener un nivel de certeza hay que saber el detalle con total claridad y precisión”.

– ¿Qué le ha parecido el comportamiento de los magallánicos durante esta cuarentena?, punto no exento de crítica.

– “Espero que puedan reaccionar, porque uno ve gente caminando en las calles como si nada. Hay una cantidad de permisos, más de 6 mil en una semana, que uno queda peinado para atrás (sic). Aquí lo que hay que entender es que hay que protegerse, pero también ser solidario protegiendo al que está al lado, de lo contario la restricción tendrá que ser mayor”.

– ¿Qué opinión le merece las críticas de los concejales acerca de lo que consideran poca preocupación del gobierno regional por el tema social?

– “No estoy para buscar diferencias pequeñas. No tenemos necesidad de polémica, pero están equivocados si dicen que nosotros no hemos estado trabajando continuamente para programas, destinando financiamiento, o buscando asignaciones directas. Hoy debemos pensar en nuestra primera responsabilidad que es lidiar con el tema sanitario, sabiendo que se nos viene el problema social. Como Core creemos que vamos a estar a la altura”.