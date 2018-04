Consejero solicitó informe detallado de los avances de la senda de penetración Vicuña-Yendegaia

Seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, atribuyó el retardo al hallazgo de algunos sitios arqueológicos.

Durante la última sesión del Consejo Regional de Magallanes, realizada el lunes, el consejero regional de la provincia Antártica, Marcelo Garrido Pino, solicitó oficiar al secretario regional ministerial de Obras Públicas, Pablo Rendoll y al jefe del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) para que elaboraran un informe detallado del nivel de avance de la senda de penetración Vicuña-Yendegaia.

“Hemos pedido que el seremi de Obras Públicas y el jefe del Cuerpo Militar del Trabajo entreguen un informe a este Consejo Regional, porque hasta donde tengo entendido el nivel de avance de la senda de penetración Vicuña Yendegaia presenta un avance de sólo un 25%. Esto básicamente para que den a conocer cuáles han sido los inconvenientes que han tenido, porque nosotros como habitantes de Cabo de Hornos estamos esperando con ansias esta conectividad, ya que va a traer muchos beneficios, crecimiento y mayor inversión para la comuna. El convenio se termina el año 2019 y estamos preocupados, no sabemos por ejemplo, si se requieren mayores recursos para poderlos gestionar a través de los organismos pertinentes”, manifestó Garrido.

Sobre el tema, el seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, expresó que se han encontrado algunos sitios arqueológicos, sobre todo en el sector de Yendegaia, por lo que han tenido que detener los trabajos y retomarlos en otro sector. “Cuando ocurre esto tenemos que informarle al Consejo de Monumentos Naturales y ellos son los que finalmente deciden qué hacer con estos hallazgos. Esto no es un tramo largo, sólo se han producido algunas situaciones puntuales y lo más fácil es realizar algunos desvíos. La información que se me ha entregado por medio del inspector fiscal es que ya llevan alrededor de 10 kilómetros de construcción, estamos hablando siempre del tramo sur del frente Yendegaia de un total de 30 kilómetros aproximadamente, ya llevamos un 35% del total a ejecutar. Esto seguramente va a tener algún retraso, pero esperamos que no sea tan significativo. En cuanto al financiamiento hay que pensar que estas obras tienen un costo total de $18 mil millones y los fondos se encuentran asegurados”, sentenció.

Recordar que con esto se busca unir la zona de Vicuña con la bahía Yendegaia, en la margen septentrional del canal Beagle. Desde allí cruzar, ocupando una hora de viaje, dicho cuerpo marino mediante una barcaza, la que permitirá conectar el final de la nueva ruta con Puerto Navarino, en la ribera norte de la isla homónima, entroncando con la Y-905, el sistema carretero del sector norte de la isla (el más austral del mundo) y Puerto Williams.