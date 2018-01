Consejero Vega acusó que existió una “maniobra política” por el acuerdo entre el Gore y el IND

El ex edil comunal planteó que es posible que el estadio no se construya “por falta de recursos”.

En la pasada sesión del Consejo Regional, el cuerpo colegiado aprobó un millonario convenio de programación entre el gobierno regional y el Instituto Nacional del Deporte (IND), el cual se espera que desde 2018 hasta 2022, los organismos involucren recursos fiscales que ascienden a casi 80 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura deportiva de la región. Dentro de los proyectos, se consta del complejo 18 de Septiembre, el complejo deportivo del Barrio Sur; los polideportivos de Porvenir, Puerto Williams; también la construcción del gimnasio de Villa Las Estrellas, el velódromo de Punta Arenas, la conservación de infraestructura deportiva y el techado del estadio Fiscal.

Si bien el convenio fue aprobado, la abstención corrió por cuenta del consejero regional Jorge Vega Germain. A juicio del ex alcalde de Punta Arenas, este proyecto “es una obra gigantesca pero está mal planificada. Hay un solo hecho: se van a invertir 40 mil millones de pesos para construir el estadio, pero nadie lo mantendrá posteriormente. Vemos que aquí el mismo Polideportivo de Puerto Natales tiene dificultades de financiamiento, entonces se necesita una agilización de todo el deporte que es bueno. Sobre todo con el asunto de los pasajes, es bueno que los jóvenes puedan salir a jugar a otras regiones del país con una bolsa permanente de pasajes que esté financiado por todos los años y darle a los clubes mayor participación que tengan mejores canchas y estadios más modestos en el sentido del porte, para que se vayan fomentando los barrios. Esto es una cosa que no se puede concluir por falta de fondos, no olvidemos que el gobierno de Bachelet debe más de 70 mil millones de dólares y este año hay que pagar más de 12 mil. Es grave la situación”.

Finalmente, el consejero Vega, dijo que lo aprobado se trata de “una maniobra política de apresurar una serie de cosas, sobre todo por las obras que dejó la Presidenta. Yo creo que está bien que la Presidenta Bachelet haga obras, pero tengamos la fortaleza a decir no a lo que no se va a poder hacer en los tiempos y plazos”.