Consejeros acusan retrasos en obras de reparaciones en la pista del estadio Fiscal

El consejero Antonio Bradasic Sillard, presidente de la Comisión de Deportes del Core, expresó su preocupación porque aún nada se ha hecho por reparar la pista atlética del estadio Fiscal a 34 días del inicio de la 27ª versión de los Juegos Binacionales de la Araucanía. La Región de Magallanes será sede del evento entre el 11 y 17 de noviembre y se estima que unos 2 mil deportistas de Chile y Argentina llegarán a la región.

Bradasic dijo que junto al presidente del Consejo Regional, Tolentino Soto España, habían recorrido las distintas dependencias donde se iban a desarrollar estos juegos, pero que les preocupaba de sobremanera que hasta la fecha no se hayan iniciado las obras en la pista de atletismo del estadio Fiscal. “La presentación deja mucho que desear, el estadio está en total abandono y yo no sé si dará el tiempo para realizar las reparaciones necesarias. Son 2 mil deportistas los que vienen y no podemos dar esta imagen. Se han entregado más de 300 millones de pesos para implementación y para el arreglo de la pista y aún no se ha hecho nada. Las gradas están en mal estado y en los alrededores hay pasto que se debe cortar”, enfatizó.

El consejero comentó que la última conversación con la seremi del Deporte, Odette Callahan la había tenido hace un mes y medio. “Ella me dijo que las cosas iban a estar lista para esa fecha, pero recién durante la tercera semana de octubre viene el material para reparar la pista. Esto me preocupa porque no vaya a ser que por inclemencias climáticas esto no se pueda realizar y tengamos problemas”, complementó.

En tanto, Tolentino Soto confirmó que junto a Bradasic recorrieron los distintos centros deportivos que tenía la comuna y lo que más preocupado los había dejado era el estadio Fiscal. “La pista de atletismo se encuentra en muy mal estado, se ha despegado un poco la alfombra que lleva, ésta es puesta con temperatura y está rota en varias partes. El gobierno regional le traspasó al Instituto Nacional de Deporte (IND), 300 millones de pesos y la idea es que estos arreglos se hagan en los tiempos que corresponden. Estamos preocupados que como dueños de casa las delegaciones que lleguen a la zona vean en las mejores condiciones la infraestructura deportiva que tenemos”, sentenció.