Consejeros criticaron que las decisiones sobre materia antártica se estén tomando a nivel central

Alejandro Kusanovic planteó que el tema antártico era de suma relevancia considerando los tiempos que estamos viviendo. “Creo que quizás debiéramos crear una Comisión Antártica que se encargue específicamente del tema y así no andar con medias tintas”.

Durante la última sesión del Consejo Regional se produjo una intensa discusión sobre la necesidad de abordar el futuro del territorio chileno antártico desde la propia región, donde se encuentra el conocimiento y experiencia respecto a la materia. Sobre todo si se entiende que éste es la continuidad natural de la Región de Magallanes hasta el Polo Sur. Por este motivo se propuso que fuera incluido como un apartado permanente de la Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, presidida por Juan Vukusich, o se creara una comisión especial que abordara el asunto. Finalmente se aprobó la primera alternativa.

En la oportunidad, el consejero Alejandro Kusanovic planteó que el tema antártico era de suma relevancia considerando los tiempos que estamos viviendo. “Creo que quizás debiéramos crear una Comisión Antártica que se encargue específicamente del tema y así no andar con medias tintas”, complementó.

Emilio Boccazzi también fue partidario de crear una comisión. “Que más prestancia se le va a dar al tema antártico que haya una comisión que aglutine toda la temática que tiene distintas variables, de infraestructura, medio ambiente, ciencias, relaciones internacionales y otras tantas más que hoy no avizoramos. Pienso que este es un tema que debe plantearse también con una mirada de país”, subrayó.

Por su parte, Miguel Sierpe reconoció el trabajo realizado por la Comisión de Ciencia por preocuparse de esta materia y agregó que a él le parecía que tenían que colocar sobre la mesa las temáticas más importante que este quehacer. “En la Comisión de Zonas Extremas se está discutiendo el Estatuto Antártico presentado por el gobierno y éste lo que hace es quitarle todas las atribuciones administrativas que tiene la Región de Magallanes sobre el territorio antártico. En la ocasión fuimos tres consejeros regionales y escuchamos en el Congreso esta situación. A mí me parece que aquí hay una gestión que hacer y en segundo lugar se logró que el presidente del Consejo sea un invitado permanente a la Comisión Política Antártica a nivel nacional; teniendo tantos temas pendiente creo que debiéramos tomar el toro por las astas, no sé si crear una comisión pero a mí me parece que esto debiera estar circunscrito a nivel institucional del Consejo y tiene que ser transversal a todas las comisiones”, expuso.

Mientras tanto, el consejero Marcelo Garrido, afirmó que a su juicio el Consejo Regional debía tomar un papel mucho más activo en relación a esta materia y a las políticas antárticas. “No puede ser que todas las iniciativas y las decisiones se estén tomando a nivel central, sin haber tomado en consideración siquiera la opinión de este Consejo, recordar solamente que somos la Región de Magallanes y Antártica Chilena y al tomar el control el organismo a nivel central o el Congreso sólo debiéramos llamarnos Región de Magallanes porque la jurisdicción de la Antártica ya no sería nuestra. Hace unos años Argentina presentó la memoria de la extensión de la plataforma continental y Chile aún no lo ha hecho teniendo como plazo marzo de 2019, me parece gravísimo”, puntualizó.

En la oportunidad, el presidente del cuerpo colegiado, Tolentino Soto, hizo un enfático llamado a todo el gobierno regional, para que adquiera un rol protagónico respecto al tema, que a su juicio, debería estar entre las prioridades del Ejecutivo. “Hay iniciativas que no pueden nacer desde el Consejo Regional, porque no es nuestro rol. Por eso, nuestra preocupación por instalar el tema antártico en una comisión específica, también es un llamado al Ejecutivo, a que abordemos esta temática desde la región. La creación de políticas, de estructura, de proyectos, de funcionamiento, de visión de futuro que se tiene de la Antártica, tiene que nacer en la región de Magallanes y Antártica Chilena, y no en Santiago”, afirmó Soto España.