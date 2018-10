Consejeros de Cabo de Hornos ponen en duda avances del proyecto de remodelación de aeródromo de Puerto Williams

Los consejeros regionales, Alejandro Kusanovic, Marcelo Garrido y Rodolfo Moncada dieron su parecer frente a lo expuesto por el Ministerio de Obras Públicas en torno a la remodelación del aeródromo Guardiamarina Zañartu.

“Y es que el tema molesta”, expresó Alejandro Kusanovic, ya que, “este proyecto se viene posponiendo desde el año 2015 y nuevamente estamos frente a un diseño de proyecto, que está con un monto de dinero adjudicado y que está determinando las necesidades que tiene la remodelación de este lugar, ya van siendo cuatro años de esta espera, no vemos salida alguna todavía” declaró Kusanovic.

Marcelo Garrido se refirió a este tema y dijo, “nos parece de suma importancia recalcar que de los 1.083 millones de pesos que fueron anunciados en su momento, me refiero al 2015, se han gastado hasta la fecha $571, un poco más de la mitad”. Garrido cuestionó además el tiempo que ha significado el mantener esta etapa de diseño en términos de dinero. Al respecto dijo, “lo que más me preocupa es que en 4 años no se ha efectuado nada, esta situación no resiste más estudios, la comunidad de Cabo de Hornos está cansada de promesas que no se cumplen, independiente del gobierno que se encuentre de turno”

“El aeródromo tiene 1.440 metros, se necesitan mil metros más para llegar a estándar internacional, el mayor inconveniente que tendríamos sería que estaríamos prácticamente dos años sin poder tener avión por los trabajos de alargue de pista”

Frente a la consulta de qué es lo que más preocupa, Marcelo Garrido dijo, “no quiero pensar en que tengamos que esperar 20 ó 30 años más para tener un aeropuerto a nivel de la vecina ciudad de Ushuaia, que recibe aviones de todas partes del mundo”. Agregó además que “tener un aeropuerto en Puerto Williams, sería el despegue definitivo para poder crecer como la ciudad más austral del mundo y como puerta al territorio antártico” puntualizó Garrido.

De la misma forma piensa Rodolfo Moncada quien incluso hace hincapié en la dificultad que existe en que este proyecto siga en marcha, “al parecer es muy caro, no se puede gastar todo el dinero del FDNR de un año en un solo proyecto” precisó.

Según información entregada a El Magallanes por parte de los consejeros regionales de Cabo de Hornos, en los estudios que se están realizando por estos días no se ha considerado hacer otra pista provisoria para el tipo de avión que llega actualmente a la comuna de Puerto Williams, (que es el modelo BAE con capacidad para 90 personas y el Twin Otter para sólo 19 individuos) o también no se ha pensado en expropiar o pedir un lugar a Bienes Nacionales para construir un aeródromo nuevo o alternativo.