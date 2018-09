Consejeros regionales criticaron fuertemente a la Umag asegurando que no existe retribución alguna por parte de ésta hacia la comunidad

El lunes recién pasado se llevó a cabo una reunión entre la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional presidida por Ramón Lobos y representantes de la Universidad de Magallanes a quien se le pidió informar el avance de los distintos proyectos que han sido financiados por el gobierno regional. En la oportunidad el consejero, Rodolfo Moncada, representante de la provincia Antártica, hizo una dura crítica a dicha casa de estudios superiores cuando sostuvo que se invertían grandes sumas de dinero en ella, pero que no había retribución alguna por parte de ésta hacia la comunidad. En tanto, Emilio Boccazzi sostuvo que echaba de menos una mayor vinculación con el medio.

Moncada fue crítico con la Universidad de Magallanes al manifestar que le gustaría saber qué estaba haciendo dicha casa de estudios para tratar de suplir en parte el déficit de investigadores en Chile, en el entendido que es una de las más caras del país. “A mí me sorprende el hecho de que está a nivel de las más prestigiosas del país, de las más caras de las privadas y la verdad es que su reconocimiento, su ranking no se condice con los aranceles. Si lo que queremos es suplir la falta de investigadores lo primero que haría yo es instaurar un programa de becas. Para mí es una vergüenza que se esté construyendo ese Centro Subantártico en Puerto Williams, cuando todavía hay calles sin pavimentar, cuando hay personas sin hogar, no tenemos especialistas médicos, cuando hay problemas de conexión, cuando tenemos una serie de deficiencias. Hoy esa plata está siendo mal aprovechada en un centro de investigación que aporta poco y nada a la comunidad”, remarcó.

Enseguida planteó que siempre que requerían financiamiento, la Umag decía que sí a cualquier requerimiento que el Consejo Regional le pusiera, como las asesorías, pero después que obtenían los recursos esto se les olvidaba. “Cuando se aprobó el diseño del Centro Subantártico se les pidió cosas bastante precisas, como la realización de un preuniversitario de Matemática y Lenguaje o reforzamiento en las clases de Inglés, tres o cuatro cosas que dijeron que sí y que hasta el día de hoy no han sido capaces de cumplir. Hasta cuándo vamos a tener que esperar, cuándo vamos a tener una retribución hacia la comunidad. Las cifras que se les ha entregado son millonarias y no habido una reciprocidad. La universidad no ha estado al nivel del aporte que el gobierno regional ha puesto en ustedes”, sentenció.

Marcelo Garrido, igualmente consejero por la provincia Antártica, planteó que a él le parecía que Punta Arenas no era el mejor sitio para construir el Centro Antártico Internacional, por la calidad del suelo sin ser un experto en la materia. Asimismo, añadió que dentro del Consejo existía cierta animadversión contra la Universidad de Magallanes por la falta de transparencia o claridad en las inversiones que han sido aprobadas por el Consejo Regional. “Nos parece, junto a mi colega el consejero Rodolfo Moncada, una vergüenza casi irrisorio que se haya aprobado la construcción de este Centro Subantártico, sin tener claro la rentabilidad social que tiene, un tremendo edificio cuando la comunidad necesita un centro deportivo, viviendas sociales, problemas que pudieron haber sido solucionados con esos recursos. Lo otro que me pregunto en qué va a beneficiar a la comunidad de Cabo de Hornos este proyecto, donde van a quedar los estudios científicos que se realicen, cuál va a hacer el aporte de la universidad”, recalcó.

Otro core que planteó sus aprensiones fue Emilio Boccazzi Campos, quien sostuvo que si uno empezaba a sumar los recursos que se han aportado a través de la universidad a la región, son históricos y uno lo que quisiera es que a partir de esta unión se formara una relación permanente. “Lo que nos interesa es que la universidad tome la iniciativa en poder convocar al Consejo Regional y a los entes que correspondan y poder efectivamente ilustrarnos y nosotros de esta manera poder ser férreos defensores de la inversión pública regional. La gente se pregunta por qué estamos haciendo esto y no otras 50 cosas que siempre son necesarias, por qué hemos privilegiado estas inversiones si en el papel aparecen otras que probablemente pudieran ser más urgentes”, concluyó.