Consejeros regionales llaman al gobierno a defender los Campos de Hielo Sur

Solicitarán a la Cancillería mantener una posición firme en cuanto a la demarcación de la frontera con nuestros vecinos.

Reacciones se generan luego de que el país trasandino expusiera su primer “inventario” nacional de glaciares.

Durante el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre soldados argentinos fueron avistados recorriendo los Campos de Hielo Sur, expedición que habría incluido una zona cuya demarcación territorial se encuentra pendiente desde hace 20 años, según consigna Emol.

Lo anterior se suma a la situación ocurrida en mayo de este año luego que el gobierno trasandino presentara en la Casa Rosada un informe llamado “Inventario de Glaciares Argentinos” y que incluye una amplia zona territorial cuya delimitación está pendiente con Chile.

Sobre la materia, Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional de Magallanes informó que solicitarán al gobierno “ponerse las pilas” en torno a este tema, porque según su visión, “no han sido claros al respecto”, señalando que es un tema que debe ser visto de forma rápida y eficiente por parte del Ejecutivo ya que “se necesita evitar otra demanda en La Haya”, remarcó.

“Chile no ha hecho lo que tiene que hacer”, aseguró Soto, quien precisó que “lo que corresponde es que nuestra Cancillería debe aplicarse en esta materia. Aquí más que criticar la acción de Argentina, tenemos que aplicar la política de la sociabilización como país, como Chile, entonces por eso en vez de buscar quién tiene la razón o no, hay que hacer la pega”, sentenció.

De igual forma opina la consejera Roxana Gallardo, quien destacó que “necesitamos ver una señal clara de parte del gobierno frente a este tema, sin embargo también debemos indicar que se necesita llegar a un acuerdo de una forma rápida, clara y definitiva con Argentina”.

En tanto, el consejero Marcelo Garrido se mostró bastante preocupado, al considerar que “la posición de nuestro país no es del todo clara”. Llamó asimismo al Ejecutivo y sobre todo a la Cancillería a ver este tema con urgencia. “Creo que los organismos que ven esta temática deberían tener una postura firme, fue suficiente con que los soldados argentinos ingresaran al territorio que está en disputa, debemos ser claros en nuestra posición”, remarcó.

Por su parte, el consejero Emilio Boccazzi consideró lamentable el “inventario” realizado por el país vecino. “Ya han sumando varios hechos, uno de ellos es el sello postal que hace unos días sacó Argentina, la incursión en el sector no demarcado en la Región de Aysén, y ahora esto”, puntualizó. Boccazzi expuso que se necesita una versión oficial del gobierno chileno y realizó un llamado a “no quedarse dormidos”, precisando, además, que como Consejo Regional se le envió una misiva al Presidente Sebastián Piñera para que se tomen medidas al respecto sobre este tema en particular y otros que están afectando en este momento a la región.

Nota de protesta

Campo de Hielo Sur es la denominación que se le da a la gran extensión de glaciares situada en los Andes patagónicos y que está ubicada en la frontera entre Argentina y Chile. Actualmente posee una superficie aproximada de 16.800 km2. En 1881 se fijó en primera instancia un tratado que mantenía los límites, acuerdo que al final no tuvo efecto debido a las diferencias entre ambas partes.

En 1998 ambas naciones lograron firmar un acuerdo manteniendo lo pactado en 1881, tratado que nuevamente está siendo puesto en duda.

El encargado por ese entonces de la cartera de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, destacó que “Chile está en un buen pie para resolver situaciones limítrofes pendientes con sus vecinos. Cabe recordar que en el mes de mayo se presentó al gobierno argentino, y después en Lima, Perú, un documento en el que se afirma que en la zona de Campo de Hielo Sur suma 3,421 kilómetros cuadrados, incluyendo 1,441 del sector que no ha sido acordado”.

Insulza añadió que “como se sabe bien está pendiente la demarcación y es un aspecto fundamentalmente técnico. Entonces en ese sentido sólo falta hacer es fijar bien el límite”.

Y agregó que, “ahora creo que hay que hacerlo luego, creo que estamos en un buen momento”. Con respecto a una posible nota de protesta sobre este “inventario”, el ex canciller y actual senador afirmó “yo no haría notas de protestas, yo haría propuestas de que esto sea aclarado, aclarémoslo bien para el bien del país y de nuestras relaciones, no podemos seguir eternamente en este tipo de cosas” puntualizó.