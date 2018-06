Consejeros regionales oficialistas critican lentitud del Ejecutivo en instalación del gobierno local

Alejandro Kusanovic y Antonio Ríspoli respaldaron los dichos del senador Francisco Chahuán respecto a la dilación desde la administración central para la designación de cargos en servicios y direcciones gubernamentales, reprochando la falta de comunicación entre autoridades locales y la incorrecta gestión al nombrar a personas que han debido ser removidas.

“Hay una cuota de responsabilidad de los ministros por la lentitud de la designación de los cargos que podrían haber sido escogidos rápidamente”. Fue la frase con la cual el senador de Renovación Nacional (RN) Francisco Chahuán refrendó las críticas políticas proferidas durante la semana en contra del Ejecutivo, fustigando a La Moneda al indicar que ha existido una dilación innecesaria en la instalación de los gobiernos regionales.

Dicha idea central fue apadrinada en parte ayer por el presidente de la misma bancada, el diputado Mario Desbordes, quien en una entrevista con un medio nacional admitió que a nivel de jefes nacionales y jefaturas regionales de servicios, y de ahí hacia abajo, la instalación “ha estado más lenta de lo que uno quisiera”, aunque indicando que “el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo”.

Tales declaraciones fueron criticadas por algunos personeros de la coalición, sugiriendo incluso que ha surgido cierta deslealtad de miembros del oficialismo con el normal proceso de nombramientos de parte del gobierno del Sebastián Piñera.

Espaldarazo a Chahuán y críticas internas

A poco más de tres mil kilómetros al sur, algunos consejeros regionales (Core) del bloque gobernante le dieron un espaldarazo a los dichos del representante de la Cámara Alta, criticando -según afirmaron- a nivel zonal la falta de comunicación entre las autoridades locales y la incorrecta gestión al designar cargos que han debido ser removidos, lo que se agravaría en otras situaciones como en el incumplimiento de acciones y tareas para afrontar escenarios que han sido complejos en Punta Arenas, como lo es actualmente la crisis en educación, duras palabras que desde el gobierno regional fueron calificadas como “visiones distintas”.

En este aspecto, el core Alejandro Kusanovic, quien fue respaldado por RN para su elección en los pasados comicios, precisó que “creo que anda un poco lenta la cosa, no anda bien, y hay problemas no sólo en la instalación del gobierno regional sino incluso creo que ha habido problemas de visiones distintas dentro del gobierno central para hacer las cosas. Ha habido algunas peleas de no buscar a quien sea mejor para el país sino de instalar a quienes son los amigos. Lo otro es la visión de estrategia de desarrollar a Chile, creo que en la política están involucrados más que nada poderes económicos más que poderes políticos. Pero ha habido cierta demora en la designación de los cargos, pudo haber sido mucho más rápido, pero parece que siempre ocurre lo mismo”.

Por otra parte, su par Antonio Ríspoli (RN) sostuvo que “estoy completamente de acuerdo con las declaraciones del senador Chahuán porque es verdad que se ha demorado demasiado en constituirse todo el gobierno, especialmente los gobiernos regionales, y acá en Punta Arenas también tenemos ese caso. Inclusive ha habido situaciones en que se han nombrado personas para asumir algunos cargos y bueno, la gente ha visto lo que ha pasado que no han cumplido con los requisitos que exige la ley, como por ejemplo lo que ocurrió con dos o tres seremías acá. Entonces, eso ha sido un problema y ha ido demorando mucho la constitución del gobierno por lo menos acá en la zona”.

Consultado de esta supuesta “deslealtad” de los referidos actores del oficialismo con la gestión de La Moneda en cuanto a las afirmaciones proferidas, el Core recalcó que “lógicamente que todas estas declaraciones van en contra, porque si dicen una cosa y después no cumplen, obviamente que la gente ya entra a dudar y a ponerse nerviosa. No hay que olvidar que se han prometido un montón de cosas y en estos momentos el gobierno está con muchos problemas para cumplirlas, como lo que está pasando a nivel local con el tema de la educación por ejemplo. Por esto, tiene el gobierno que estar bien constituido para poder afrontar estos inconvenientes y ver las posibilidades de solucionarlas. Sabemos que hay problemas que vienen arrastrándose de hace mucho tiempo, insisto en el caso de la educación, donde nadie le puso el cascabel al gato hace años y está reventando ahora con la tremenda deuda que tiene la Cormupa en Punta Arenas”.

No obstante, Ríspoli le hizo un llamado al intendente Christian Matheson a ser el impulsor del proceso de unidad interna en la coalición local, priorizando como una eventual solución mayores espacios de comunicación entre las mismas autoridades, ejemplificando con que “en el caso nuestro se ha visto que no hemos hablado entre la misma gente de Renovación Nacional para poder juntarnos y ver todos los problemas que nos están aquejando, y no hay una unión férrea para abordar estos temas”.

Declaraciones desafortunadas

Por el contrario, los dichos de Chahuán retumbaron con fuerza en la administración local, teniendo que ser la misma secretaria regional ministerial de Gobierno, Yanira Lara (RN), quien saliera al paso, calificando sus palabras como “desafortunadas” y llamando a “mantener la cordura interna dentro de los partidos” que integran el oficialismo, considerando las expresiones de Kusanovic y Ríspoli como “visiones que pueden ser distintas y por eso también la coalición ha sido enriquecida con distintos partidos políticos y con diversas miradas”.

“Hay un proceso que es legal, que está dado también por las modificaciones que están en la Alta Dirección Pública, y ante eso ha sido difícil avanzar en el proceso, pero son dados los cambios legales que se hicieron en el año 2016. Tiene un reflejo a nivel nacional, pero es dada la modificación de la ley. No hay un atraso netamente en las regiones por efectos personales sino que está dado por los requerimientos que tiene la ley y los procedimientos, porque la cantidad de cargos que están dentro de los concursos de Alta Dirección Pública han aumentado. Antes eran mucho menos y ahora hay un porcentaje mucho más alto”, puntualizó.