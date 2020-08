Consejeros regionales piden mayor fiscalización en Tierra del Fuego

Para evitar más propagación del coronavirus Porvenir había completado 94 días sin nuevos casos de contagio y que ahora se han activado los temores luego que se conocieran de nuevos infectados

La aparición de siete nuevos casos de contagio con Covid-19 en la isla Tierra del Fuego alertó al consejero regional Andrés López, quien llamó a que la autoridad sanitaria refuerce la fiscalización sanitaria en los accesos a la provincia fueguina.

En la sesión plenaria del Consejo Regional, el consejero señaló que Porvenir había completado 94 días sin nuevos casos de contagio y que ahora se han activado los temores luego que se conocieran de nuevos contagios. “Uno sabe que hay control en la Primera Angostura, pero no en Bahía Azul, por lo cual es necesario ser más rígidos en ello. También he sabido que ha habido vehículos que han transitado desde Porvenir a Río Grande y eso también es preocupante que no haya mayor control cuando sabemos cómo se ha acentuado la situación en el lado argentino”, precisó el consejero López.

El presidente del Consejo Regional, Alejandro Kusanovic, acogió el planteamiento del consejero fueguino y recordó que él hace tiempo ha venido planteando el riesgo que implica que crucen camiones y vehículos menores después de las 20 horas cuando ya no hay barrera sanitaria que controle el flujo en el cruce de la primera angostura, entre Punta Delgada y Bahía Azul.

“Lo importante es que ante esta situación debiera haber un control extraordinario o que se paguen horas extras a los funcionarios cada vez que deban establecerse como barrera sanitaria después de las 20 horas”, precisó Kusanovic.

Tolentino Soto, consejero regional de Ultima Esperanza, planteó la necesidad que la secretaria regional ministerial de Salud, Mariela Rojas, acuda a una reunión extraordinaria con el pleno del Core y explique la situación actual del coronavirus en la región y cuáles son las reales atribuciones que tiene el gobierno regional para poder adoptar una y otra medida ante la evolución que tiene el virus.