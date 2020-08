Consejeros regionales plantean a Salud innovar y generar regulaciones propias para frenar los contagios

La preocupación se concentra en el ingreso de pasajeros a la región vía aeropuerto.

Era una reunión pedida hace tiempo y finalmente se concretó anteayer. Los consejeros regionales escucharon a la secretaria regional ministerial de Salud, Mariela Rojas, respecto al trabajo que desarrolla el sector ante la emergencia sanitaria y las medidas que se van adoptando ante el rebrote.

Para el presidente del Consejo Regional, Alejandro Kusanovic, el encuentro permitió también plantear la necesidad de ser más innovadores y generar las propias regulaciones como región tanto en el ingreso al aeropuerto como en relación a la locomoción para lo cual se podría generar alguna iniciativa.

“La idea es interiorizarnos respecto a la problemática que enfrentamos los últimos días con la expansión del virus y como Consejo Regional ofrecimos apoyo y la mejor voluntad para aprobar proyectos que genere el Ejecutivo”, opinó Kusanovic.

El presidente de la comisión Régimen Interior, Tolentino Soto, dijo que la instancia fue postergada en varias oportunidades y responde a un anhelo de los miembros del Core, pero el encuentro les permitió plantear la inquietud del sector turismo de Puerto Natales a que esa comuna sea ciudad piloto para un desconfinamiento mayor y los consejeros de Tierra del Fuego pidieron gestionar la opción que el centro de salud de Enap en Cerro Sombrero pase a manos del Servicio de Salud. “Entendemos que el ministerio es centralizado en la toma de decisiones por ello pedimos a la seremi y al intendente llevar estos temas al nivel central”, recalcó.

Miguel Sierpe, presidente de la Comisión de Infraestructura, valoró la instancia como una de las más positivas con la seremi de Salud ya que los consejeros se informaron respecto al desarrollo de la pandemia y las complicaciones tras el rebrote. “La seremi manifestó su intención de mantener contacto con el consejo en forma quincenal y esperamos eso se cumpla. Logramos allanar el camino y sintonizar”, dijo.

También abogó para que la reunión rinda frutos a futuro y espera que el intendente les haga llegar alguna iniciativa a fin de aprobar recursos para temas como más personal y movilización ya que son necesarios algunos vehículos para fiscalización y seguimiento de casos. “Hoy lo más importante que debe entender la comunidad y quienes están mirando desde alguna perspectiva la reapertura y el desconfinamiento, es mantener los índices de contagio lo más bajo posible ya que antes de eso, no sacamos nada con hablar de reactivación económica, ni de programas de ayuda”, advirtió Sierpe.

Además, se refirió a algunos aspectos positivos que fueron dados a conocer: “Tengo información de empresas con más de 1.400 trabajadores, en las cuales hay todo un procedimiento al inicio de la faena y son los mismos trabajadores quienes dan cuenta si ven algún riesgo que pueda exponer al resto de sus colegas. También existe un control bastante férreo en el transporte de pasajeros vía aérea y la seremi insistió en que la incidencia de casos que llegan desde la capital es bastante reducida”.

El consejero Emilio Boccazzi expresó que “quedamos con un sabor agridulce en el sentido que tenemos un rebrote y obviamente no se pueden concentrar las causas de aquello en una persona o institución. Hay responsabilidades compartidas, sin embargo me sigue preocupando la facilidad con que se accede a la región sin exámenes PCR actualizados, lo cual podría ser una facilidad que entregue la autoridad sanitaria ya que si todos estamos confinados no debería existir la posibilidad ni la duda en cuanto a que estamos exportando contagios, particularmente en el sector productivo”.

Asimismo, le plantearon la necesidad de ser más consistentes en las medidas protocolares ya que existen enormes exigencias en algunos rubros, pero por otro lado es muy fácil movilizarse en el transporte público y corresponde al Estado concurrir con apoyo para que se disponga de seguridad. Lo mismo ocurre en las líneas aéreas para lo cual la seremi reconoció que no existe un protocolo desde el Ministerio de Salud.