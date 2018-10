Consejeros regionales solicitan claridad al Ejecutivo sobre proyectos del Plan Especial de Zonas Extremas

Tolentino Soto, Alejandro Kusanovic y Ramón Lobos hablaron con La Prensa Austral sobre este tema que está generando preocupación debido (según ellos) a la poca voluntad política que existe por parte del gobierno regional.

Molestia e incertidumbre es el ambiente que se respira al interior del Consejo Regional de Magallanes luego del anuncio del congelamiento de algunos de los proyectos emblemáticos como el Centro Antártico Internacional, el ensanchamiento del paso Kirke, la dársena en Bahía Catalina, el nuevo Aeródromo de Puerto Williams, entre otros, por parte de la nueva administración del gobierno regional que lidera la intendenta María Teresa Castañón.

Esto último se fundaría en la aparente inviabilidad que presentan algunas de estas iniciativas. Tolentino Soto, presidente del Consejo Regional de Magallanes, señaló que “debemos pedir al Ejecutivo que sea claro en referencia al Plan Especial de Zonas Extremas, aunque la respuesta que hemos recibido es que ningún proyecto se va a perder, sin embargo el ensanchamiento de la angostura Kirke al final no se realizará y este era algo bastante emblemático, entonces no lo entendemos”.

Por lo mismo, Soto instó al gobierno a actuar con claridad respecto de la continuidad de las iniciativas postuladas por el gobierno anterior. Y, es que en su opinión, aunque sea parte del plan de zonas extremas, no lo van hacer porque no tiene identidad con el conglomerado político que está a cargo en este momento, pero eso tiene que informarse a la comunidad, subrayó. Pese a la medida adoptada por el gobierno, Soto declaró de igual forma que seguirá trabajando en pos de la ejecución de tales iniciativas.

Kusanovic

De igual forma, se manifestó Alejandro Kusanovic, quien reconoció que los proyectos que están siendo suspendidos complican y causan dudas debido a los montos de dineros asignados al comienzo y que en la actualidad presentan un uso de más de la mitad sin resultados visibles, aludiendo directamente a la remodelación del Aeródromo de Puerto Williams.

Comisión de Presupuesto

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Regional, Ramón Lobos destacó que los proyectos del Plan de Zonas Extremas están financiados por una glosa especial del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, si se quiere realizar algún cambio en ellos, esto no es voluntad de la autoridad.

Añadió que esto tenía una forma de financiarse y ejecutarse donde no era llegar y decir ‘esto lo postergo yo y lo que yo diga se hace’. Es partidario que hay que sentarse a conversar con la autoridad y que “fríamente nos diga hay plata o no hay plata, se puede financiar esto o esto otro, pero así como decir no se puede hacer, no, porque hay un convenio mandato, por lo tanto no es llegar y cambiarlo”, complementó.

En el caso del Centro Antártico Internacional, recordó que cuando se proyectó esta obra quedó claro que los fondos para materializarla provenían del nivel central, nunca se habló de que la región lo iba a financiar. Expresó que lo que sucede con el Plan de Zonas Extremas es que en la ejecución de cada año hay una suma de dinero que coloca el gobierno central por un período de tiempo, hasta en 2020 o un poco más allá de acuerdo a la ejecución de cada obra.

Lobos agregó también que, todas las regiones afectas a este plan (Arica y Parinacota, Los Lagos, Aysén y Magallanes) postulan a estos fondos, restando por definir qué cantidad de recursos serán destinados a proyectos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas a nivel nacional y cuánto de eso va a hacer para la región. En principio, acotó, si las cosas siguen así, el gobierno regional tendrá que inyectar alrededor del 30 por ciento de los recursos, habiendo tantas obras que ya están en proceso.

Por último, el consejero enfatizó que están pidiendo una definición tanto al Ejecutivo a nivel local como a nivel central para saber si se va a seguir apoyando este Plan de Zonas Extremas, se continuará colocando dinero o simplemente esto llegó hasta acá.