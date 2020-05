Consejo Regional aprueba reasignación de $267 millones para proyectos sociales

El Consejo Regional (Core) aprobó por unanimidad reasignar 267 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (6% del FNDR), bajo la modalidad de asignación directa. Estos recursos corresponden a un saldo presupuestario que completa la reasignación establecida a principios de abril por el Core de 1.187 millones de pesos para este fin.

La decisión se adoptó en la décima sesión plenaria el Core, efectuada por la modalidad de videoconferencia, donde se analizó el impacto socioeconómico generado por el Covid-19 en Magallanes.

En dicha sesión, los consejeros sancionaron favorablemente una modificación al Instructivo del Fondo Regional de Iniciativa Local (Fril) con lo cual cada comuna podrá destinar la totalidad de su marco presupuestario a financiar proyectos bajo la modalidad de administración directa.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Ramón Lobos, destacó que con la transferencia de estos recursos se logra que un 11% del presupuesto regional (FNDR) concurra al financiamiento de iniciativas sociales.

“Se terminó de ajustar el presupuesto del 6% FNDR y traspasarlo a entidades privadas sin fines de lucro que desarrollan un trabajo relacionado a la resolución de problemáticas asociadas a la pandemia. Este año, el total del 6% FNDR más el 5% ya aprobado, suman un 11% para la parte social”, aseguró el consejero.

En relación a la modificación al Instructivo Fril, la consejera Roxana Gallardo señaló que “se trata de un buen instrumento porque muchas veces las familias necesitan no tanta caridad sino más dignidad y el hecho de poder acceder a trabajos de emergencia inscribiéndose en las Oficinas Municipales de Empleo (Omil), hace que las personas sientan la satisfacción de que son ellos quienes llevan el sustento a su familia”.

Ramón Lobos agregó que “como país todavía no vemos los efectos de esta pandemia. Cuando todavía estamos viendo cómo solucionar el día a día para muchas personas, me parece inconcebible que este gobierno planteé adelantar la discusión presupuestaria. Ello no da espacio operativo para que los gobiernos regionales puedan aquilatar el impacto del Covid-19 sobre la economía local y nos hace programar y decidir sobre un escenario demasiado incierto y la única posibilidad de hacerlo, es que nos den la salvaguarda de poder redireccionar recursos en algún momento durante el año”, concluyó.