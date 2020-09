Consejo Regional expresó su malestar porque ministro Paris no se reunió con sus integrantes

«Sabemos que puede ser molesto escuchar demandas, opiniones o emplazamientos, pero esa es justamente nuestra labor. No es partidista ni sectaria, sino lo que la ciudadanía pide y urge. Lamentamos que, una vez más, no quieran reunirse con el Consejo. Quizás no es grato escucharnos, pero es un ejercicio mínimo de democracia».

Esta es parte de la declaración que emitió el Consejo Regional, para expresar su malestar porque el ministro de Salud, Enrique Paris, no incluyó en su visita a Punta Arenas una reunión con los integrantes de dicho cuerpo colegiado.

«Lamentamos que en esta visita no estemos considerados en su agenda, ya que somos elegidos como representantes de la ciudadanía», señalaron.

«Sus autoridades locales han elegido ese camino y terminaron errando el trabajo por la región y son un triste recuerdo. Tenemos una visión de desarrollo y tareas urgentes por hacer y pronto las haremos públicas, ya que quienes tienen que escucharnos prefieren reunirse a puertas cerradas», indicaron.

El Core recordó que, desde hace muchos años, el aporte de fondos regionales destinados a Salud representa el 50% de la inversión efectuada y que, en esta pandemia, fueron los primeros del país en transferir recursos para las diversas necesidades.