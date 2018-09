Considere a sus mascotas si sale para Fiestas Patrias

-Síndrome de abandono o estrés podrían sufrir los animales domésticos que se quedarán solos en casa estos 4 días de fiestas patrias.

Aprovechando que se vienen varios días de descanso para Fiestas Patrias, es que muchos aprovecharán para viajar fuera de su ciudad para unas mini-vacaciones. Pero, ¿qué hacer con nuestras mascotas si no podemos llevarlas con nosotros?

La docente de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad del Pacífico, Dra. Marie Elise Wegmann, explica que la mayoría de las mascotas tienen un gran apego con sus amos, es decir, son muy dependientes y tienden a sufrir del síndrome de abandono. “En mi experiencia, las Flores de Bach son de gran ayuda en estos casos y las preparan en las farmacias homeopáticas. Por ejemplo, están algunas como Rescue y Mimulus, que deben darse en dosis de 7 gotas, 3 veces al día, por 7 días antes del viaje y 7 días posteriores a este”, precisa.

Por lo mismo, la especialista en animales pequeños no es partidaria de los hoteles convencionales de perros. “En estos hoteles normalmente quedan confinados a jaulas o caniles, lo cual estresa tremendamente a un perrito, sobre todo cuando este periodo es por más de 24 horas”, señala.

En ese sentido, plantea que siempre es más conveniente que alguien conocido se quede a cargo de nuestra mascota: “El ideal es que sea un familiar, un vecino o alguien de confianza y conocido de la mascota, quien se quede a cargo de su alimentación, cambio de agua y ojalá también en lo relativo a sus paseos. Incluso si la mascota es amigable y el dueño tiene a alguien de confianza que se ofrezca a recibirlo y cuidarlo en su casa, sería de mucha ayuda, siempre que la mascota conozca ese lugar previamente, sobre todo si ahí viven otros animales”, indica.

Si bien los dispensadores de agua y comida pueden ser una solución para la alimentación, la Dra. Wegmann aclara que no resuelven del todo la problemática: “Las mascotas son como niños; dejarlos completamente solos y con dispensadores de alimentos no resultará por más de 2 días, ya que alguien debe encargarse de su alimentación, paseos y flores de Bach. De lo contrario, no es recomendable ausentarse de casa sin ellos”, concluye.

