Cónsul argentino Jorge Horacio Insausti: “Me siento como en casa; entre ser argentino y ser magallánico no hay diferencia”

Muy agradecido de la visita recibida del intendente José Fernández se mostró el cónsul de Argentina en Punta Arenas, Jorge Horacio Insausti, y por el obsequio que le llevó la primera autoridad regional en la víspera de conmemorarse el 25 de mayo, que es una de las fechas patrias más importantes para la República Argentina, que conmemora la Revolución de Mayo, la gesta trasandina que concluyó en la constitución de la Primera Junta de Gobierno que depuso la autoridad del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros sobre el Virreinato del Río de la Plata.

“Es la fecha que da inicio al proceso que culmina con la declaración de independencia 6 años después, de las provincias unidas arriba del Río de la Plata, recién en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816”, plantea el cónsul argentino.

Dice que le gusta conversar a los jóvenes de los acontecimientos de la época tanto en Europa como en América, señalando que lo que se celebra es el germen libertario que desencadena en la independencia, proceso en el que Chile y Argentina estuvieron muy unidos.

“Con la autoridad que me dan de haber tenido la enorme fortuna de representar a mi país en esta hermosa ciudad, yo veo con mucha alegría y esperanza este proceso de acercamiento”, dice Insausti, destacando los vínculos culturales y de sangre que hay entre las dos repúblicas acá en la Patagonia.

Confidencia que siempre le preguntan cómo se siente en nuestra región y él contesta: “me siento como en casa; entre ser argentino y ser magallánico no hay diferencia”. Destaca que en la zona no hay asociaciones de argentinos, porque están absolutamente integrados a la región y no necesitan diferenciarse. “Especialmente los fueguinos, donde hay una identidad patagónica. El patagónico se siente así más allá de las fronteras”.

Oriundo de Corrientes, cuna del chamamé, sostiene que es un segundo motivo para sentirse como en casa, debido al gusto que siente la gente por esta música nacida en el noreste de su nación.

Por último, valoró palpar diariamente el intercambio permanente de jóvenes en temas deportivos y culturales, y lo grafica de manera casi poética. “Es como que la frontera se desdibuja, ser patagónico es pertenecer a una gran región y eso es muy lindo”.