Consultorio aborda proyecto de salud sexual

El consultorio Carlos Ibáñez ejecuta un proyecto con miras a buscar la comprensión de la sexualidad humana desde el enfoque transgeneracional y de género, a partir de la adolescencia y también en los mayores de 59 años, con el fin de compartir y resolver inquietudes a través de las experiencias de cada grupo etáreo.

La actividad es liderada por Sebastián Maldonado, experto en sexualidad y desarrollo humano, quien durante la primera quincena de diciembre comenzó a trabajar con adolescentes entre 13 y 16 años de la Escuela Hernando de Magallanes para ver qué comprenden por sexualidad, sacando el paradigma punitivo de la sexualidad y escuchar que es lo que empiezan a construir.

“En este encuentro se buscó promover elementos de autocuidado entre los adolescentes, pero nosotros no vamos a hacer el trabajo que tienen que hacer en la casa, que tiene que ver con educar en valores, pero si lo que estamos haciendo es plantear qué es la sexualidad, qué es el autocuidado, cuáles son los cambios puberales que aparecen en el desarrollo de los adolescentes. Soy un convencido que cuando no hay un reconocimiento de nuestro cuerpo cuando estamos en desarrollo de los adolescentes nunca vamos a entender cuándo otro se apropia de nuestro cuerpo. En Magallanes, los chicos están mucho más claros, incluso que en Santiago”, enfatizó Maldonado, quien además es director del Centro de Salud y Psiquiatría Comunitaria de la comuna de La Pintana. Planteó que el proyecto no pretende imponer una norma moralista respecto a la sexualidad, sino más bien reforzar las políticas de salud en este ámbito, que a su juicio no han resuelto las problemáticas como el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual.