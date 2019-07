Contadores de Magallanes proponen incorporar en proyecto tributario indicaciones para mejorar leyes de excepción

– Leyes Tierra del Fuego, Navarino, Zona Franca y Austral, además de los incentivos 889 y DFL15, podrían experimentar positivos impactos, de ser consideradas las sugerencias, asegura presidente del consejo regional de los colegiados, Adolfo Canales.

Subsanar interpretaciones erróneas de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos en materia de leyes de excepción para Magallanes, así como potenciar algunos puntos de las mismas en relación con la Ley Nº889 de bonificación a la mano de obra y el DFL15, son algunas de las líneas de acción que contempla la denominada “Propuesta de indicaciones al proyecto de modernización tributaria actualización de franquicias para zonas extremas”.

Se trata de una iniciativa elaborada por el ex biseremi de Hacienda y Economía, Christian García Castillo y que es patrocinada por el Consejo Regional de Magallanes del Colegio de Contadores de Chile A.G., cuyo presidente Adolfo Canales Guentelicán socializó este viernes con El Magallanes los principales puntos con que el estudio espera conseguir beneficios concretos para la región.

Tierra del Fuego y Navarino

La primera de ellas tiene que ver con la Ley 19.149 Tierra del Fuego, donde actualmente la venta exenta aplica a aquellas empresas beneficiadas con la ley. La propuestas en este sentido es que todas las empresas de Porvenir cuenten con el beneficio, lo que disminuiría el costo de la comunidad y estimularía el comercio.

Siguen indicaciones a la normativa Nº18.392 Ley Navarino, para la que rige una exención de Iva a servicios públicos en construcción. En tal sentido, la indicación que se propone es transferir el beneficio a las constructoras y en general a quien se adjudique las obras, con lo que conseguiría una baja en el presupuesto de obras públicas de un 19% sobre los materiales invertidos.

Zona Franca y Ley Austral

Una tercera línea de acción está en el DFL Nº341, de 1977 Zona Franca, que establece que no pueden ingresar libremente mercaderías nacionales o nacionalizadas a la zona de extensión. Por tal motivo, la propuesta patrocinada por los colegiados, permite el ingreso a zona de extensión, favoreciendo un mayor flujo comercial entre la Zona Franca y Zona de Extensión.

En cuarta posición asoma la Ley Austral (Nº19.606), donde uno de sus puntos considera la construcción por contratos en administración -en lo referente al inciso 2do y cuarto- mientras que la iniciativa en curso propone la construcción por contratos en modalidad de suma alzada, con lo que las constructoras asumirían la responsabilidad de la construcción y facilitaría el uso de la franquicia. “Esta ha sido una situación que siempre ha reclamado la Cámara Chilena de la Construcción, dado que cuando ejecutan obras al alero de la norma, no salen con el beneficio porque una interpretación del Servicio de Impuestos Internos dice que ello tiene que ser en base a contratos en administración y por lo general, las constructoras siempre trabajan con suma alzada. Ahí se produce una incompatibilidad porque en la Ley Arica, que sería como la ‘prima hermana’ de la Austral, sí se permite, abiertamente. El marco actual frena la construcción en Magallanes en ese sentido”, dijo Canales.

889 y DFL15

En tanto, lo que concierne a la Ley 19.853 de bonificación a la mano de obra (ex. DL 889), se pretende asimilar el tope imponible al sueldo mínimo vigente en cada período, a diferencia del tope imponible de $182.000 fijado el año 2012 y reajustado a la fecha. El cambio posibilitaría aumentar el beneficio a los empleadores, lo que incentivaría por ende, la contratación de mano de obra. De igual modo, se busca una exención del impuesto de Primera Categoría. De este modo, al no estar afecto, se proyecta que haya un ahorro tributario para el empresario que genera fuentes de empleo en las zonas extremas. “A la fecha, el monto no está equiparado con el sueldo mínimo, que es de $301 mil, entonces, es primordial modificar los cálculos”, remarcó el profesional.

Finalmente, para el DFL. 15 de bonificación a la inversión y reinversión, los planteamientos desde Magallanes apuntan a lograr un aumento del presupuesto para dicho ítem a $5 mil millones, lo que supondría un claro incremento del fondo para esta bonificación, considerando que a la fecha el beneficio comprende un monto de $2.500 millones. A la par, otra indicación sugiere homologar el límite máximo de ventas a 100.000 UF, para incentivar la participación de Pymes, ya que hasta ahora el tope es de 40.000 UF.