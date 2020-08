Contraloría acusa al Serviu de falta de fiscalización en solución a fallas en condominio “San Ignacio III”

Insta al Servicio de Vivienda y Urbanización adoptar las medidas correctivas necesarias a fin de dar cumplimiento irrestricto a la normativa.

Con una serie de observaciones terminó la investigación especial que llevó adelante la Contraloría Regional sobre eventuales irregularidades en la etapa de post venta del proyecto habitacional “San Ignacio III”, en la ciudad de Punta Arenas, a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que representó una inversión de más de 3 mil millones de pesos.

El conjunto habitacional “San Ignacio III” fue inaugurado en junio de 2017 y en menos de 30 días de que los asignatarios llegaran a habitar sus departamentos, comenzaron a surgir los problemas. “Lo primero que apareció fue la humedad, y nos dimos cuenta por lo mojada que estaba la alfombra y los contornos de las paredes. Y después vinieron los hongos”, narró una pobladora a este diario ese año. Con el correr de los días la situación empeoró, por lo que la mujer y su familia debieron hacer abandono de su hogar, debiendo la empresa Salfa asumir el pago del arriendo por un mes en otro lugar. Otros vecinos pasaron por el mismo drama.

Uno de los afectados, en este caso una mujer, concurrió ante la Contraloría Regional denunciando una serie de irregularidades en la construcción de este proyecto habitacional.

En su presentación acusa que tanto su departamento como otros del conjunto habitacional, todos ubicados en el primer piso, de los edificios que conforman el condominio, han presentado problemas de humedad en su interior, lo cual ha conllevado -en su opinión- a una serie de dificultades en la salud de sus habitantes y el desarrollo de la vida familiar.

Según su denuncia, durante un periodo de dos años la empresa Salfa ha ejecutado diversos trabajos para atender la problemática, pero estos no han logrado resolver la situación planteada, toda vez que, en los meses de invierno de los años 2018 y 2019, la humedad nuevamente apareció en los inmuebles, motivo por el cual requiere se entregue una solución definitiva a la patología constructiva que los aqueja.

Actuación de Contraloría

Durante la investigación que llevó adelante Contraloría Regional, se advirtió que el Serviu Magallanes devolvió al contratista la boleta por 85 millones de pesos que caucionaba la buena ejecución de las obras y su buen comportamiento, no obstante existían problemas de humedad en los departamentos ubicados en el primer piso de los edificios del “Condominio San Ignacio III”, y aunque hubo intentos por parte de la empresa constructora para su solución, la situación se mantuvo en el transcurso de los años 2017, 2018 y 2019, inclusive durante la visita efectuada por funcionarios de esta Contraloría Regional, el 4 de marzo de 2020, en la cual se verificaron trabajos por parte del contratista en los muros exteriores del block A, los que se relacionan directamente con la erradicación de la humedad interior de los inmuebles.

Frente a este escenario, se requirió al servicio, en lo sucesivo, adoptar las medidas correctivas pertinentes, con la finalidad de resguardar que la devolución de la boleta de garantía por la buena ejecución de las obras y su buen comportamiento, se lleve a cabo una vez que los reclamos de los beneficiarios hayan sido debidamente solucionados por el contratista, y verificado por el Serviu respectivo, tal como se establece en el artículo 30 del decreto N°49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la cláusula décima sexta del contrato de construcción para operaciones colectivas con proyecto habitacional.

Otras de las conclusiones del órgano contralor, dice relación con que el Serviu Magallanes no fiscalizó el cabal cumplimiento del servicio de gestión técnica y social de proyectos que debe efectuar la entidad patrocinante, en cuanto a que, en los talleres expositivos, los beneficiarios no recibían toda la información en relación con el servicio de post venta que le compete a la empresa constructora, omitiéndose los 120 días corridos posteriores a la entrega de las viviendas -correspondientes a la garantía de buena ejecución de las obras y su buen comportamiento-, la cual es coordinada por la entidad patrocinante, situación que no se aviene a lo dispuesto en el numeral 57, de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este origen, que Aprueba Normas de Control Interno de la Contraloría General, que establece que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos.

Al respecto, se solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanización arbitrar las medidas de control pertinentes que permitan verificar que la entidad patrocinante informa a los beneficiarios los derechos que dicen relación con el periodo de 120 días corridos de servicio post venta consignado en el contrato, como de la responsabilidad de la calidad de las obras que le compete a la empresa constructora de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Igualmente, se detectó que el Serviu Magallanes no contaba con evidencia documental relacionada con los reclamos formulados por los beneficiarios, durante el periodo de post venta, toda vez que el servicio examinado no presentó un mecanismo o sistema que permita comprobar la trazabilidad y seguimiento de éstos.

Asimismo, Contraloría comprobó que los trabajos ejecutados por la empresa contratista, en atención a los reclamos de los beneficiarios durante el periodo de garantía de buena ejecución de las obras y su buen comportamiento, y el informe presentado por la entidad patrocinante sobre la misma materia, no poseen una validación por parte del Serviu Magallanes, lo que incumple lo establecido en el artículo 2, numeral 2.5, de la resolución exenta N°1.875, de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

De acuerdo al examen de la materia investigada, el acápite de la etapa de garantía de los trabajos, fue catalogada como compleja, razón por la que el Serviu deberá adoptar las medidas necesarias con la finalidad de velar que los fiscalizadores técnicos cumplan con las labores precisadas en la normativa aplicable a la materia, entre ellas, indicar su visto bueno en la verificación de las soluciones realizadas por la empresa constructora ante los reclamos de los beneficiarios durante el proceso de post venta, de tal manera de evitar situaciones como las detectadas.

Cabe consignar que durante el proceso el Serviu respondió que junto a la empresa constructora, tuvo conocimiento desde 2017 de los problemas de humedad en los departamentos en cuestión, y que por tal motivo desde que surgieron los problemas efectuó un seguimiento y requirió soluciones. Añadió, que no obstante lo anterior, los factores que originan la humedad en muros no están asociados únicamente a la materialidad o a los procesos constructivos, sino también a factores externos, internos y del uso.