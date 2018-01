Contraloría iniciará procedimiento disciplinario en contra del gobierno regional por la no utilización de fondos Fic

El organismo concluyó que el Gore no utilizó más de $3 mil millones provenientes del Fic entre 2014 y 2016.

Un informe elaborado por la Contraloría General de la República tuvo como objetivo verificar las acciones que hayan permitido la entrega de recursos a los postulantes al Fondo de Innovación para la Competitividad (Fic) respecto de las provisiones aprobadas mediante las transferencias de capital para el trienio 2014 al 2016. Igualmente, esta fiscalización indagó sobre la correcta administración y distribución de los recursos otorgados al gobierno regional de Magallanes, para acreditar los gastos, constatando que éstos hayan sido destinados para favorecer la investigación y el desarrollo.

Dentro de las conclusiones, Contraloría verificó que el gobierno regional no efectuó llamado a concurso para la aplicación de la provisión del programa Fic, que corresponde a los años anteriormente mencionado por un monto de $1.930.073.497.

Asimismo, la entidad fiscalizadora comprobó que no se utilizaron $3.366.443.559 provenientes del Fic entre 2014 y 2016, el cual fue redistribuido presupuestariamente por el mismo servicio.

En cuanto a las acciones que tomará la Contraloría, se cuenta el inicio de un procedimiento disciplinario con el fin de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivar de los hechos ya relatados. Cabe mencionar, que en el informe entregado al intendente Jorge Flies, destaca el hecho de que no fue posible determinar la oportunidad de las transferencias de los recursos Fic, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo al gobierno regional por un monto de $4.124.788.000, los cuales corresponden a los años 2014, 2015 y 2016.

Finalmente, “el gobierno regional deberá remitir a la Contraloría todos los antecedentes que acrediten la elaboración de un mecanismo que permitan el control de los ingresos que provienen de la Subdere y así, dar estricto cumplimiento con la naturaleza del gasto, por lo cual dispone de 60 días hábiles, contados desde la fecha de recepción del presente informe, cuya documentación e implementación de dicho mecanismo se corroborará en la fase de seguimiento”, indica el documento que fue entregado el 28 de diciembre de 2017.

Flies responde

En relación a este informe, se le consultó a la máxima autoridad de gobierno en Magallanes, quien señaló que “simplemente es facultativo de esta intendencia y nosotros en relación a los resultados de años anteriores de los Fic, se consideró que hay que hacer una reorganización importante del destino de estos fondos. No es que se pierdan ni nada por el estilo, están destinados a ejercicio en inversión de obras que son mucho mayores en el ámbito de ciencia como lo serán el Centro Antártico Internacional y otras cosas, pero los resultados son a nuestro parecer, mirables a lo que está haciendo el fondo Fic. Finalmente, para verificar a qué tipo de proyectos son los que se postula, cómo se deciden y qué resultados tiene para la región. En ese aspecto, por lo menos para nosotros no fue una prioridad estar adelantando ese fondo. Quiero mencionar también que no es que se pierdan esos fondos, ya que son parte del FNDR, los cuales se ocupan en otros proyectos que nos parecen mucho más prioritarios para la región en este momento”, sentenció Jorge Flies.