Contrariada se mostró alcaldesa de Porvenir al tener que reintegrar más de $2 millones por viajes al extranjero

Contrariada y dolida se mostró la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, después que en la tarde del lunes el Concejo Municipal -por mayoría simple- no respaldara la posibilidad de que regularizara de manera retroactiva, las autorizaciones de salida al extranjero (Argentina) durante 9 ocasiones, que fueron denunciadas ante la Contraloría. Durante la sesión del cuerpo colegiado fueguino en la tarde del lunes, los ediles no aceptaron la posibilidad que el mismo órgano contralor ofrecía, de aprobar con efecto retroactivo, cada uno de los respectivos permisos.

Durante la votación, sólo marcaron a favor de la regularización retroactiva los concejales Ryan Verdugo (Udi) y Rosa Gesell (PR), mientras que en contra lo hicieron Mario Cárcamo (PR), Juan Bahamonde (DC), Carlos Soto (RN), en tanto que se abstuvo Javier Nancuante (PPD). Con ello, la jefa comunal se ve obligada a reintegrar los montos ocupados que están fuera de norma (que suman $2.096.812), después que para cada viaje sometió a votación el permiso de los concejales que la acompañaban, pero omitió hacer lo propio respecto a ella misma como alcaldesa, según consigna la Ley 18.695.

“Debo dejar en claro que acá no hay ningún aprovechamiento, ni problema de transparencia, ni de probidad -comenzó diciendo la autoridad comunal- porque se trató de cometidos funcionarios durante los años 2017-2018 que se realizaron en la República Argentina. Y todos, excepto uno, son en la Tierra del Fuego (Río Grande, Tolhuin, Ushuaia) y el otro en Buenos Aires por el Gran Premio de la Hermandad, lanzamiento en el Congreso argentino al que nos invitaron y entregaron un reconocimiento a la Municipalidad de Porvenir”.

Acusa intención

de perjudicarla

“Allí me acompañó la concejala Rosa Gesell, pero el concejal Carlos Soto no alcanzó a viajar, porque llegó tarde al aeropuerto. Lo ocurrido el lunes me da un sentimiento encontrado, porque me da lástima porque la Contraloría objetó un tema administrativo que había que regularizar, pero daba la opción de que los ediles aprobaran en forma retroactiva los cometidos y se regularizaba el caso”.

“Pero no hubo voluntad y sí un manifiesto interés de perjudicar a la alcaldesa, porque creo que buscaban un titular en los medios de comunicación, ya que llegó un corresponsal de radio a la votación. Y un tema administrativo, no de corrupción, se transformó en una noticia que daña la imagen de esta alcaldesa. De esos 3 votos en contra, dos quieren ser candidatos a alcalde, pero ésta no es la forma”, recalcó visiblemente afectada Marisol Andrade.

Agregó que invitaba a sus detractores a competir pero con ideas, trabajo, propuestas y estando en todos los actos de la comunidad, “no de esta forma que empequeñece a las personas”. Finalmente, lamentó que sus viajes al país vecino, que fueron siempre por invitación al Concejo Municipal, con fondos destinados para ello y en pleno conocimiento de los ediles, acarrearan con el rechazo del lunes la caducidad de un convenio firmado con el intendente municipal de Tolhuin, por el que estudiantes porvenireños podrían viajar a un intercambio cultural y deportivo con sus pares trasandinos, y viceversa.