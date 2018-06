Contratista negó haberle ordenado descender a un pozo séptico a trabajador que falleció intoxicado

“En primer lugar quiero darle mi pésame a la viuda, porque Sergio era mi amigo y hermano por más de 14 años”, fueron las sentidas palabras que dirigió Richard Pinilla Vergara a la viuda de Sergio Torres Martínez, el trabajador fallecido en la tarde del 20 de diciembre de 2017 tras descender por un foso de riles de cinco metros de profundidad en Río Seco, e inhalar gases sulfurosos, quedando inconsciente y posteriormente perder la vida en la Uci del Hospital Clínico.

Esto, luego de que la cónyuge de la víctima, Susana Ojeda, interpusiera la tarde del lunes una querella criminal por el cuasidelito de homicidio, atribuyéndole responsabilidad directa al indicar en el documento que su marido se encontraba trabajando para Pinilla, existiendo una relación laboral, y que éste le habría ordenado bajar a la cámara subterránea, donde finalmente termina desvaneciéndose, actuando negligentemente y sin preverlo con las respectivas medidas de seguridad.

Sin embargo, la versión del contratista resulta ser muy distinta a la acusación inicial, expresando en este caso que Torres lo había acompañado aquel día sin existir algún tipo de vínculo u obligación laboral, y que él mismo fue quien bajó para realizar unas medidas.

“El me acompañó a la pesquera porque yo iba a tomar unas medidas. Yo fui el que bajó a la fosa, no fue él, y cuando iba saliendo me faltaban dos peldaños para llegar arriba y me desvanecí. El estaba en la superficie, arriba, no iba como trabajador mío sino que como compañero y nada más que eso. Cuando yo caigo él se arrojó a salvarme. Yo estuve 23 días en coma y un día antes de salir del hospital supe que él había muerto, y realmente lo lamento”, expresó.

A su vez, y tras las acusaciones por carecer de medidas de seguridad para realizar dicha faena, aseguró que “yo iba con un traje de goma para no agarrar fecas, había 20 centímetros de agua y la pesquera estaba parada. Bajo ningún punto yo iba a atentar contra mi vida, menos con la de otra persona. Yo nunca le dije al señor Torres, a mi amigo, que bajara”

Bajo este contexto, y tras enterarse por los medios de comunicación de que existía una acción penal en su contra, durante la jornada del martes se presentó en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas junto con el abogado Marcos Ibacache, quien asumió la representación del querellado.

“Entendemos que la imputación es grave pero, como Richard lo señaló, no existió ningún caso de una relación laboral ni de ese tipo, él solamente concurrió por una razón esporádica con esta persona a ver el trabajo que había que hacer, llevaba las medidas de seguridad pero antes de tomarlas tenía que ver de qué se trataba esto. Mi representado no tiene trabajadores a su cargo, es un buzo mariscador que realiza sus funciones solo”, explicó el profesional letrado.

Finalmente y ante la acusación presentada por la viuda de Sergio Torres, el defensor particular adelantó que lo más probable es que este proceso culmine con un juicio, aseverando que su intención no será intentar llegar a un acuerdo.

“Entendemos que él lo lamenta mucho, ya hubo una investigación en la Fiscalía por esta muerte donde no se encontró responsable a mi representado y lógicamente hay un afán de buscar un lucro detrás de esto. Sabemos que la familia ya fue resarcida por la pesquera y le pagaron una cantidad importante de dinero, y obviamente ahora lo pretende de parte de mi representado. Vamos a demostrar que no tiene responsabilidad alguna en un hecho en que hoy de milagro se encuentra vivo, toda vez que estuvo más de 30 minutos expuesto a la emanación de gases e incluso con su cabeza bajo el agua”, puntualizó.