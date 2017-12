Controversia genera a nivel local la “Ley Machuca”

El líder de Evópoli quiere imponer una cuota mínima de 10 por ciento de alumnos socioeconómicamente desfavorecidos en los establecimientos más caros.

La iniciativa de Felipe Kast, senador electo por La Araucanía, de implementar un programa para que los colegios particulares pagados incorporen una cuota mínima de 10 por ciento de alumnos vulnerables en sus salas de clases, ha instalado un debate a nivel nacional sobre si esta medida generará realmente la inclusión de estos estudiantes o terminará siendo todo lo contrario, un factor de discriminación en los aulas.

El nombre de este proyecto se debe a la similitud de esta propuesta con la historia central de la película chilena “Machuca”, en la que los protagonistas son dos niños que conviven en un mismo colegio , a pesar de las claras diferencias socioeconómicas entre ambos, bajo el contexto de la dictadura militar.

Para poder explicar esta iniciativa el líder de Evópoli aseguró que busca “fomentar la inclusión y promover oportunidades de acceso a las mejores escuelas”. Esto debido a que contempla que “los establecimientos que reciban a estos estudiantes y sus familias recibirán apoyo y acompañamiento por parte del Estado y de una universidad regional para evitar la deserción”.

Desde el Departamento Provincial de Educación, Francio Meneses se mostró extrañado con este proyecto debido a la similitud con medidas del pasado “esto existía hace bastante tiempo, ya que a los colegios particulares subvencionados la ley les exigía tener un porcentaje de alumnos becados, pero desde la Ley de Inclusión todo eso quedó zanjado”, remarcó el jefe provincial.

“El estudiante con menores recursos termina sufriendo mucho al asumir que no es parte de esa realidad”, remarcó.

Crítica fue la mirada de Sergio Hernández, director de la Escuela La Milagrosa, quien trabajó en un establecimiento particular y asegura que la experiencia no fue buena: “La experiencia que tuve yo en un colegio me hizo darme cuenta que en realidad esta iniciativa termina discriminando a los estudiantes que reciben este beneficio, ya que los padres que tienen un nivel socioeconómico más alto organizan actividades, viajes y paseos de acuerdo a su realidad, por lo que finalmente el estudiante con menores recursos termina sufriendo mucho al asumir que no es parte de esa realidad”.

Uno de los líderes regionales de Chile Vamos, como lo es Nolberto Sáez, señaló que le parece una idea bastante razonable, pero que se debe analizar. Eso sí, el timonel de la Udi en nuestra región dejó en claro que Felipe Kast “es sólo un miembro más de Chile Vamos, ya que finalmente el que debe decidir las políticas de educación es Sebastián Piñera”.

Por lo que el presidente regional de la Udi recalcó que “lo único que está claro en estos momentos es el programa de educación del gobierno de Sebastián Piñera, el que considera entregarle nuevamente la oportunidad a los padres de elegir los colegios en los que quieren que ingresen sus hijos, en especial a aquellos que están dispuestos a aportar a la calidad y desarrollo de las próximas generaciones”.