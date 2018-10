Coordinadora No+AFP y senador Bianchi llaman a transparentar enmienda al sistema previsional

En tanto, el presidente regional de la CPC, Alejandro Kusanovic, indicó que en más de dos décadas las reformas realizadas han ido en desmedro de los cotizantes, favoreciendo a las administradoras de pensiones.

Como poco ‘transparentes’ fueron consideradas por la Coordinadora No+AFP y el senador Carlos Bianchi las propuestas presentadas por el Presidente Sebastián Piñera el domingo pasado, dirigidas a efectuar cambios al sistema previsional, las que a través de cinco ejes buscan fomentar -entre otros puntos- la competencia en la administración de fondos y ‘premiar’ a quienes decidan postergar su jubilación.

El Mandatario propone aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, que será financiado por los empleadores. De igual modo, pretende fortalecer el Pilar Solidario, permitiendo con ello mejorar inmediatamente la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario en un 10%. De este modo, continuarán creciendo en función de la edad del pensionado, hasta un 50% en el primer caso y a un 70%, en el segundo.

Un tercer acápite señala que el Estado aportará recursos adicionales para financiar un nuevo aporte a los pensionados de la clase media que superen un mínimo de cotizaciones; luego, como cuarta línea, indicó que dicho aporte adicional será aún mayor para las mujeres, de forma de compensar parcialmente su menor participación en la fuerza de trabajo y sus menores salarios. Finalmente, señala que el Estado hará aportes extras a quienes voluntariamente posterguen su permanencia en la fuerza de trabajo y su edad de jubilación.

Piñera a la pizarra

Con estos elementos a la mano, el senador Bianchi fue categórico en decir que el Mandatario debe ahondar en los alcances de las propuestas. “Hay que sacar al Presidente a la pizarra para ver si lo que está diciendo es verdad o no. Y una de las formas de sincerar la conversación es que inmediatamente, si es tanto su anhelo de ayudar con el aumento del 10% a los más desposeídos que tienen la pensión básica solidaria, estoy dispuesto en este mismo momento a votar favorablemente esa iniciativa. Esto lo digo porque Piñera lo que está haciendo es colocar una camisa de fuerza para que, presionando a través de la pensión básica solidaria, nos obliguemos a votar el otro proyecto que tiene que ver con la reforma previsional”, hizo ver.

Ahondó en la crítica: “En cuanto al ‘4% adicional’, la gente tiene que saber que aplicará a ocho o diez años más, de forma gradual. Acá la otra letra chica es que esto no sólo va a seguir siendo administrado por los mismos que lo hacen hoy, sino que además las personas van a terminar haciendo doble pago, porque también se les va a cobrar por administrar ese porcentaje. En definitiva, en todo esto hay un discurso con un gran titular que puede confundir a la gente, es una verdad con patitas cortas que va a ser rápidamente pillada por aspectos técnicos que no benefician realmente a las personas que van a jubilarse ahora”.

Mejora debe ser ‘hoy’

Por su parte, la vocera de la Coordinadora No+AFP Magallanes, Luz Bermúdez, dijo que el que exista la posibilidad de aumentar el pilar básico solidario es, por un lado, una buena señal, pero sostuvo que el tema de fondo no está siendo tocado. “El que suba 10% quiere decir que aumenta apenas unos $10 mil 700 y deja de plano intactas a las AFP, otorgándoles la posibilidad de manejar esos montos. En otras palabras, esto significa estar inyectándoles recursos a las administradoras, sin que ellos den una garantía de una mejora en las pensiones. Por esto, exigimos al gobierno a que se reúna con la Coordinadora, porque las mejoras de las pensiones tienen que hacerse ahora, no mañana”.

CPC alínea con aumento

Finalmente, el presidente regional de la Confederación de la Producción y del Comercio (Cpc), Alejandro Kusanovic, aun cuando ve como positivo el anuncio presidencial, planteó que cambios de este tipo debieron realizarse hace bastante tiempo. “Esto de ir subiendo el aporte es positivo pero se debió haber hecho gradualmente desde hace 20 años, subiendo un punto todos los años hasta llegar a un 20%. Lo que pasa es que los cambios que se han hecho han ido en favor de las AFP y en contra de los ahorrantes. ¡Para qué hablar de los multifondos, que son discriminatorios, lo que suma a una serie de errores que se han cometido en los últimos 25 años! Ahora, lo que creo es que a las AFP hay que tocarles la administración, para hacerla más eficiente y es probable que ello se logre con la entrada de competencia y una disminución en el costo de administración, entre otras medidas”, teorizó.