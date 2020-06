Core rechaza aprobar recursos para completar trámite de expropiaciones en proyecto ruta Hollemberg-Río Pérez

Un revés administrativo enfrenta el proyecto de la ruta Hollemberg-Río Pérez luego que la Dirección de Vialidad no lograra obtener un incremento de $489 millones por parte del Consejo Regional de Magallanes.

Los consejeros regionales rechazaron aprobar recursos regionales para completar trámites relacionados con procesos de expropiaciones erróneos en el marco de esta obra de construcción de una ruta que unirá a las provincias de Ultima Esperanza y Magallanes por un camino alternativo que expondrá nuevos paisajes en torno al seno Skyring.

Esta ruta es una senda de penetración que en el futuro pasará a formar parte de la red estructurante de la Región de Magallanes y que unirá finalmente la Ruta Y-340, desde el sector de seno Obstrucción con la zona denominada bahía Williams en la ribera norte del seno de Skyring, uniéndose a la Ruta Y-50, en la comuna de Río Verde, sector Río Pérez.

El trazado total entre Punta Arenas y Puerto Natales será de unos 250 kilómetros, pero la ventaja radica en que gran parte de la ruta estaba hecha con vías de penetración que se mejoraron.

El proyecto completo se desarrolla entre los kilómetros 3,00 al 64,13. En 2019 se terminó la apertura de 21 kilómetros en el sentido norte a sur. En proceso de expropiación y sin licitar está pendiente la apertura de otros 18 kilómetros, mientras que en octubre se iniciará la apertura de otro tramo de 22 kilómetros.

El proyecto se ejecuta en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, destinándose fondos regionales.

En la última sesión del Consejo Regional el Ministerio de Obras Públicas, a través de la dirección regional de Vialidad, en su calidad de unidad técnica, pidió un incremento de $489 millones destinados al pago de la expropiación de terrenos, lo cual según la información entregada estaría contemplado en la ejecución de dicha etapa.

Los consejeros regionales destacaron la importancia del proyecto. Ya en 2015 se aprobaron $20 mil 303 millones correspondientes a la ejecución de la etapa uno y posteriormente en 2016 se destinaron $18 mil 818 millones para la segunda etapa.

Alejandro Kusanovic, presidente del Core, señaló que “este proyecto es importante pero hay un tema que es aún más importante que los proyectos y es la transparencia. Esta iniciativa tiene un costo de casi mil millones de pesos por kilómetro y quedaron tres kilómetros pendientes, no por falta de recursos para expropiarlos, sino porque se hicieron mal los trámites de expropiación. El problema es que se pagaron tres mil millones en la construcción y no se sabe con claridad dónde están”.

Vía elevada

También consideró una falta de respeto de parte del Mop, el no tomar en cuenta la opinión de la región al insistir en la construcción de una vía elevada en un terreno arenoso y por un costo de $25 mil millones que es el mismo valor de medio hospital. “Existen soluciones más sencillas y las condiciones iniciales cambiaron, por ejemplo hoy no se puede exceder el límite de velocidad de cincuenta kilómetros por hora. Hay una serie de temas mal hechos y mal evaluados por ello me sumo al rechazo, esto no puede seguir sucediendo y en algún momento debemos lograr un cambio y que las cosas se hagan correctamente”, detalló Kusanovic.

Ramón Lobos, presidente de la Comisión de Presupuesto del Core, explicó que “la molestia del Consejo Regional se relaciona con que para solucionar un problema legal, donde no tienen financiamiento, por la forma que perdió el juicio, salen a pedir $400 millones para pagar las costas y se da el lujo de destinar $25 mil millones en una vía elevada, algo que la ciudadanía no quiere. Y eso es incongruente”.

“No podemos negar la importancia de este camino en materia de conectividad territorial y el apoyo que representa para las familias que hacen soberanía en esa localidad, sin embargo los recursos regionales no pueden ser destinados permanentemente para mediciones que fueron mal proyectadas o mal dimensionadas”, opinó el consejero Antonio Bradasic.

El seremi de Obras Públicas, Pablo Rendoll, se excusó de abordar el tema por ahora.