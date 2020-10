Core rechaza destinar $627 millones para comprar nuevos vehículos a Carabineros

Por doce votos a favor y dos en contra el Consejo Regional aprobó rechazar ayer la moción que pretendía destinar recursos regionales por $627 millones para la compra de 17 vehículos para Carabineros. Hubo consenso entre los consejeros regionales que este “no es el momento” considerando que hay otras urgencias que tiene la región en el área social y sanitaria.

La iniciativa fue elevada por el gobierno regional en el marco del proceso de renovación de la flota de vehículos policiales para la XII Zona de Carabineros. Se pretendía que al aprobarse los recursos regionales se podrían adquirir 12 camionetas; un automóvil radiopatrullas, una motocicleta, un retén móvil y dos camionetas para el Gope.

El tema ya había sido abordado en la comisión de Presupuesto y Fomento Regional y previa a la sesión había consenso entre los consejeros que la moción sería rechazada.

Antes de la votación el presidente del Core, Alejandro Kusanovic, abrió el debate para escuchar a los consejeros y varios coincidieron que si bien es necesario renovar cada cierto tiempo los vehículos que utiliza Carabineros lo ideal sería que el mayor financiamiento o aporte de recursos provenga del Ministerio del Interior y de la propia institución que maneja su presupuesto y apoyar con alguna porción con recursos regionales, pero no que se cargue al 100% con recursos regionales.

El consejero Antonio Bradasic sostuvo: “Estamos en pandemia en primer lugar, con el funcionamiento de una red de salud muy exigida con la alta incidencia de contagios, aeroevacuaciones continuas a la zona central y en este contexto es bien inoportuno aprobar este proyecto porque las prioridades son otras”.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Fomento Regional, Ramón Lobos, sostuvo que “no es el momento. Es importante acercar los servicios de Carabineros a la comunidad y estamos más por apoyar que haya más retenes móviles con la presencia de los efectivos policiales más cercanos a la población”.

La consejera Roxana Gallardo lamentó que el proyecto haya sido presentado ahora en un momento complicado para la región por los efectos de la pandemia y opinó que no le parece que sea necesario financiar la renovación de una flota nueva. “Se pidió que fueran retenes móviles que son más útiles para la comunidad, considerando que la población ha crecido mucho hacia el sur y muchas personas que no tienen internet deben ir hasta el gimnasio de Carabineros a tramitar permisos. Si hubiera retenes podrían andar recorriendo la población. Este no es el momento. La comunidad no necesita más patrulleros, necesita que se acerquen los servicios”.

Antonio Ríspoli fue el único que señaló su disposición por destinar los recursos a favor de Carabineros y recordó que desde hace un año cuando comenzó el estallido social hubo muchos vehículos que quedaron inutilizados al sufrir daños en medio de las protestas.

Los consejeros Emilio Boccazzi y Miguel Sierpe coincidieron en que existe cierta costumbre del nivel central en que cada vez se recurra a recursos regionales para este y otros proyectos que debieran ser cubiertos por el Ministerio del Interior. “Pareciera que se quiere instalar una política permanente de financiamiento regional”, acotó Boccazzi.