Cormupa se querelló en contra de sus ex directivos por malversación de caudales públicos

La acción penal tiene como objetivo que la Corporación Municipal de Punta Arenas pueda tener acceso a la carpeta investigativa y así aportar mayores antecedentes respecto a los resultados de las auditorías que se han efectuado a la fecha y a la vez solicitar otras diligencias.

Admisible fue declarada el pasado lunes por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una querella criminal que fue interpuesta por el abogado Rodrigo Flores en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) en contra de cuatro ex directivos del organismo, por el eventual ilícito de malversación de caudales públicos.

Se trata de Gonzalo Pumarino Vargas, (ex jefe de Planificación), Hermes Hein Bozic (ex asesor jurídico), Katherine Urtubia Carrasco (ex jefa de Finanzas) y Hugo Bizama Pommiez (ex secretario general), quienes fueron formalizados en julio y agosto del año 2017 por su presunta participación en los delitos de distracción o desviación de fondos públicos y fraude de subvenciones.

En el documento se detallan una serie de antecedentes que previamente ya se habían expuesto en audiencia en torno a la contratación que realizó la Cormupa de Chileduc, un organismo asesor técnico en calidad de proveedor para la ejecución de la implementación del rediseño y la modificación de los estatutos de la entidad municipal, por un monto que alcanzó los 23 millones 100 mil pesos. Dicho contrato de prestación de servicios fue celebrado el 26 de septiembre de 2013, entre la entidad municipal y la consultora Redess Ltda., consignándose que Chileduc habría recibido dos de tres pagos con fondos que fueron desembolsados de la cuenta de Subvención Escolar Preferencial (Sep), hechos que habrían sido perpetrados durante el período comprendido entre los meses de octubre y diciembre del mismo año.

Según se indica en la acción penal, “el actuar de los querellados, ya que con pleno conocimiento del mismo y su acción conjunta, aplicaron usos ajenos a los recursos y caudales puestos a su cargo, con daño y entorpecimiento del servicio público -no habiéndose a la fecha verificado el reintegro-, esto en atención a que el contrato para ‘la implementación del rediseño organizacional y modificación de los estatutos de la Cormupa’, el que no se encuadra dentro del fin específico a que deben destinarse los recursos provenientes de la Ley Sep y, en consecuencia, los aplicaron a fines ajenos, esto significó que dicho dinero ya no estaría disponible para el fin específico para el que fueron transferidos a la Corporación. Estos hechos revisten claros caracteres de delito y, por tal razón, deben ser sancionados por vuestra autoridad”.

Cabe señalar que el 26 de mayo de 2015, la Contraloría Regional de Magallanes emitió un informe en el que se estableció, en relación con el referido contrato, que el financiamiento del mismo es improcedente, ya que fue realizado con fondos Sep, infringiendo lo consignado en el artículo 1 de la Ley N°20.248 que establece el fin exclusivo al que deben ser destinados estos fondos.

En este sentido, el abogado de la Corporación explicó a La Prensa Austral que el ente municipal no había sido parte de las acciones judiciales, afirmando que “queremos tener acceso a la carpeta investigativa de la Fiscalía y del análisis y estudio que hagamos con los abogados respecto a diligencias, trámites y solicitudes, y así poder aportar más antecedentes que tenemos después de las auditorías que se han efectuado, y solicitar otras diligencias que no se hayan realizado”.