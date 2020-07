Corporación Municipal dispone de capacidad en sus colegios ante eventual migración del sistema privado

La crisis económica no asegura nada y en muchos lugares ha aumentado la incertidumbre ante la inestabilidad laboral y el temor de muchas familias de perder la fuente laboral.

Otros ya quedaron sin trabajo o sus empleadores los derivaron a la Ley de Protección de Empleo y con ello se han reducido drásticamente los ingresos.

Incluso en la Región Metropolitana hay colegios municipales que han recibido consultas ante la posible deserción de estudiantes desde colegios privados que migrarían a colegios públicos municipales ante la imposibilidad de sus familias por seguir asumiendo el pago de costosas mensualidades en colegios particulares.

Esta es una realidad que puede presentarse en Punta Arenas aunque hasta ahora desde colegios particulares señalan que se están implementando acciones para evitar cancelaciones de matrículas y se han establecido programas que permita a los padres y apoderados reprogramar los pagos de mensualidades.

El jefe del área de Educación de la Corporación Municipal de Educación, Cristián Reveco, adelanta que no hay nada concreto al respecto, más allá de manejar una información general en torno a que algunos sostenedores de colegios particulares tienen conciencia de una eventual “fuga” de alumnos: “pero de ello me he enterado por conversaciones informales, nada más”.

En todo caso, reitera que la Cormupa tiene la capacidad para atender una eventual migración del sistema privado al público, “pero por ahora es algo que no podemos corroborar con cifras oficiales”.

La matrícula se mantiene estable dentro de los números globales. Con flujos normales para esta época del año, de 11.700 alumnos distribuidos en 29 establecimientos municipales.

Además, entre el 11 de agosto y el 8 de septiembre, se mantendrá abierto el proceso de postulación a través del Sistema de Admisión Escolar, cuya operación no depende de la Corporación Municipal, sino del Ministerio de Educación. Allí los alumnos pueden postular a tres establecimientos. A esta fecha, los colegios ya declararon sus cupos.