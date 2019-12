Corporación Municipal intenta reencantar a apoderados para mejorar matrícula en Escuela Prat

En septiembre se formaron con el propósito de revitalizar la mística en torno a su ex colegio. Es la fundación “Amigos de la Escuela Arturo Prat”, uno de los establecimientos más apuntados a la hora de hablar de la crisis en la educación pública, ya sea por su decreciente matrícula como por sus bajos niveles de asistencia. Ante tantas voces que han expresado su necesidad de fusionarla con otra escuela, surgió esta agrupación, por iniciativa de ex alumnos, funcionarios y docentes, que ya suma a 90 integrantes.

La directora de la fundación, Pamela Gallardo y la secretaria, Patricia Sánchez, tuvieron ayer un encuentro con el alcalde Claudio Radonich, ocasión en la que entregaron dos uniformes a dos ex estudiantes destacados. Pía Zúñiga y Jorge Labrín egresaron de octavo y seguirán estudios en el Liceo Politécnico y Liceo Industrial, respectivamente, por lo que ya cuentan con su nuevo vestuario para afrontar la enseñanza media.

Para este donativo, la fundación contó con el apoyo del empresario Pedro Sánchez, quien según recordó Pamela Gallardo, “fue inspector general de la escuela cuando nosotras estudiábamos, y que nos apoya en esta iniciativa que busca levantar a la escuela”.

Respecto de la reunión con el alcalde, la directora reveló que “mencionó que los papás a veces no colaboran y no participan; no creo que ese sea el problema y le dijimos que nosotros nos vamos a encargar de los papás, los niños, pero que nos dé las instancias para generar beneficios para el colegio”. Patricia Sánchez, a su vez, indicó que el alcalde les expresó que es necesario “un compromiso mayor tanto de profesores como de apoderados, porque si éstos no envían a sus niños al colegio, eso se traduce en menos recursos para trabajar y nosotros como fundación, estamos apuntando a que lleguen más niños al colegio y eso lo vamos a lograr haciendo distintas actividades”.

Entre las iniciativas que plantearon está la posibilidad que la escuela participe en el programa “De 4 a 7”, que da recursos para que los niños funcionen en ese horario y puedan tener actividades diferentes a la académica. “Antes una vivía en el colegio, ya sea en clases, extraescolar, coro, pero como los chicos no tienen esas actividades, no se sienten parte del colegio. La idea es recuperar la mística que teníamos”.

Radonich, junto con valorar el nacimiento de esta fundación, informó que “conversamos con las formas en que podemos abordar este trabajo colectivo, tanto para que los índices de matrícula como de asistencia y rendimiento, vaya en alza; pero también la identidad del colegio en las nuevas generaciones, que ellos ven como un déficit. Un tema que conversamos es que apoyen de forma directa a los cursos para que participen en la liga deportiva estudiantil 2020 en todos los deportes y todas las categorías”. Para el alcalde, “esta es una escuela para nosotros muy importante, emblemática y de mucha tradición. Y que en los últimos años su matrícula, su asistencia ha ido a la baja y en un momento hubo rumores de poder fusionarla con otro colegio, desapareciendo en la práctica este colegio emblemático y tan bien ubicado. Como Corporación Municipal, iniciamos un proceso para poder mejorarla y sobre todo, que los apoderados vuelvan a tener confianza en este establecimiento”, concluyó el jefe comunal.