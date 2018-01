Corte ordena a Corporación Municipal de Natales pagar bonificación proporcional a 81 profesores

Este martes, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió rechazar el recurso de nulidad deducido por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Puerto Natales (Cormunat), confirmando la sentencia que ordenó a la mencionada entidad edilicia pagar a 81 profesores el bono de Subvención Adicional Especial (SAE), desde diciembre de 2010 y febrero de 2011, y hasta agosto de 2017, además de las cotizaciones previsionales por el no pago íntegro de las remuneraciones imponibles y tributables.

Los ministros Marta Jimena Pinto, Víctor Stenger y el abogado (i) Jorge Plaza, que integraron la Primera Sala del tribunal de alzada confirmaron en un fallo uná-nime la sentencia recurrida, luego de establecer es ésta se dictó sin infracción de la ley, deduciendo que “ésta entrega la fórmula de cálculo a un procedimiento técnico y masivo, o sea, con datos que sólo maneja el empleador quien a su vez administra los recursos financieros destinados al efecto, por ende, es de su res-

ponsabilidad demostrar el pago y su suficiencia”.

“Sin perjuicio que la contraria da cuenta que res-

pecto a una actora (demandante) no se acompañó tal finiquito, un grupo de actores reservaron el derecho a bono proporcional y otro grupo firmó varios finiquitos para la renovación al año siguiente, por lo tanto, la rela-

ción laboral ha continuado en el tiempo y la renunciabilidad no procede, alegato que cuestiona el mérito de la prueba, no rebatido y que tornaría inconsecuente el recurso de nulidad en su destino final de una eventual sentencia de reemplazo inviable”, prosigue la resolución.

El fallo redactado por la ministra Pinto plantea que el recurso redactado por el abogado Guillermo Soto, en representación de la Corporación Municipal de Puerto Natales incurrió en defectos serios de formalización que impiden atenderlo.

Los profesores demandantes natalinos fueron re-presentados por los abogados Karina Mancilla Barría y Alejandro Ríos Menéndez.

