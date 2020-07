Corte rechaza recurso de 61 apoderados del Colegio Miguel de Cervantes

No es posible que dicha discusión sea zanjada por la vía de un recurso de protección.

Por no ser el recurso de protección la vía judicial idónea para zanjar la discusión sobre el pago o no de las mensualidades de sus hijos estudiantes en tiempo de pandemia, este martes la Corte de Apelaciones rechazó la presentación legal formulada por un grupo de 61 apoderados del Colegio Miguel de Cervantes.

A consecuencia de la crisis sanitaria que vive nuestro país desde el mes de marzo pasado, los padres y apoderados sostenían que las actividades tanto comerciales como de otra índole se han visto en gran parte suspendidas o postergadas, incluyéndose a los establecimientos educacionales, siendo incluso los primeros en cerrar sus puertas para proteger la salud de los alumnos, ya que, por su naturaleza son lugares de aglomeración de personas.

En el recurso patrocinado por el abogado Ramón Ibáñez, también se hizo mención que la ciudad estuvo sujeta a la medida de cuarentena obligatoria, desde el 1 de abril y hasta el 7 de mayo, que hizo inviable la posibilidad de continuar con las clases presenciales, ya que, incluso, habiéndose levantado la cuarentena, la autoridad sanitaria ha aconsejado continuar en casa, motivo por el cual hasta ahora no hay fecha de retorno a clases.

En medio de este escenario, “nuestros pupilos se encuentran en clases online, para lo cual se han habilitado plataformas para los niños y en donde las clases diariamente no tienen una duración más allá de media hora, las que van unidas a guías que los niños deben desarrollar”.

Igualmente cuestionan la duración y modalidad de las clases, y el trabajo a realizar en casa ya que es casi imposible que puedan realizarlo sin un profesor que les enseñe y que esté disponible para ello, resolviendo las dudas que pudiesen surgir, siendo insuficiente la media hora diaria.

En su opinión, con ello, se vulnera el derecho a la Educación, pues no se está implementando un sistema de información de los objetivos de aprendizajes esperados por periodos, fechas y procedimientos de evaluación en cada una de las asignaturas de acuerdo a los programas del Mineduc.

A lo anterior, se suma la situación económica que ha generado la pandemia, que ha elevado la tasa de desempleo, con una rebaja en los sueldos, razón por la que consideran que la relación contractual que existe entre los apoderados y la sostenedora del Colegio Miguel de Cervantes debiera ser corregida.

Abogado defensor Jaime Cárdenas

En representación del establecimiento educacional, el abogado Jaime Cárdenas Oyarzo alegó básicamente que el recurso debe ser rechazado por cuanto la garantía 19 N°10 de la Constitución Política del Estado citada por los recurrentes como presuntamente infringida, no se encuentra protegida por el recurso de protección, además que dicha materia requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento (un procedimiento civil).

Tal razonamiento, lo hizo suyo la Corte de Apelaciones, cuando en el considerando sexto del fallo de fecha 30 de junio, estableció: En efecto, se cuestiona por los recurrentes que la contraprestación del contrato de servicios educacionales no se está cumpliendo por parte del establecimiento, en circunstancias que los apoderados se ven compelidos a cumplir con el pago de las mensualidades. A todas luces esto responde a una discusión que resulta imposible de ser resuelta a través de esta vía, ya que debe ser objeto de discusión y prueba, cuestión que escapa a la naturaleza del presente procedimiento, no pudiendo considerarse, como lo pretenden los recurrentes, una situación urgente que no requiera de acreditación, de manera tal que en este aspecto el recurso igualmente será desechado”. Por estas consideraciones, se resolvió rechazar el recurso.

En su informe evacuado ante la Corte, el Colegio Miguel de Cervantes planteó que contrariamente de lo expuesto por los apoderados recurrentes, desde finales de marzo que el establecimiento se ha preocupado respecto de la situación relativa a la obligación de pago asumida por los apoderados de los alumnos, y especialmente por el cobro de los cheques por los cuales se documentó el año escolar, lo que se ha traducido en que a la fecha exista un proceso de renegociación, siendo 124 los casos que se han puesto en conocimiento del colegio y que en definitiva se han traducido en una flexibilización del plazo para cumplir con el pago del servicio educacional.

Pendiente está la vista de un segundo recurso de protección, interpuesto por 28 apoderados, esta vez contra la dirección del Colegio Punta Arenas.