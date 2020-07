Covid: notifican cuatro casos nuevos y otros 3 de Natales no ingresaron al registro

Frente a los brotes de Covid-19 que se han registrado en las empresas de la región durante las últimas semanas, la seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, llamó a los trabajadores a realizarse los exámenes para la detección del coronavirus apenas tengan los primeros síntomas, de manera de evitar los contagios.

Llamó a los trabajadores a no concurrir a su jornada laboral si están enfermos, de manera que no expongan a sus compañeros. “Las personas que se realizan la PCR tienen su ausencia justificada con una licencia médica por cuatro días mientras espera sus resultados. No hay que olvidar que las personas que se realizan este examen pasan a ser sospechosos y por lo que deben permanecer en aislamiento preventivo hasta que se le informen los resultados”, comentó ayer durante el balance regional.

En la oportunidad, insistió en que se ha visto un aumento de casos positivos vinculados a brotes en empresas y por ello es fundamental que se cumpla con los protocolos y medidas sanitarias.

Rojas también llamó a tener un comportamiento social responsable, esto ante la denuncia de mascarillas que fueron arrojadas en un camino público en un sector rural de Barranco Amarillo. “La disposición de estos elementos debe realizarse en una bolsa aparte, que debe estar sellada para tirarla al basurero, hay que recordar que tenemos funcionarios que recolectan la basura a quienes también tenemos que cuidar, la eliminación de estos elementos solamente implica la falta de conciencia con el resto de las personas y con el medio ambiente”, reprochó.

Cuatro nuevos contagios

Finalmente, se notificaron cuatro casos nuevos de Covid-19, de los cuales dos son personas asintomáticas. Se informó que hay tres nuevos casos positivos de coronavirus en Puerto Natales, asociados al brote de la empresa constructora. Se trata de personas que ya se encontraban en aislamiento por ser contactos estrechos, y que actualmente están en residencias sanitarias. Estos casos aparecerán hoy en el registro. A la fecha en Magallanes se registran 1.465 casos en total de coronavirus.

En el Hospital Clínico se mantienen los 10 pacientes positivos a coronavirus, dos en la Unidad de Paciente Crítico y uno con soporte respiratorio.