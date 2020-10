Covid: sorpresa y desconocimiento de concejales por anuncio de nuevas medidas

Por otra parte, pidieron investigación y sanciones por informe contra salud municipal.

Si bien durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, la tarde del pasado jueves, se centró en un nuevo documento “filtrado” que esta vez arremetió en contra de los trabajadores de la salud primaria, también surgió con punto colateral la necesidad de trabajar de manera conjunta en adoptar medidas que apunten a un cambio de estrategia sanitaria para enfrentar la pandemia.

Sin embargo, lo anterior pareció quedar sólo en buenas intenciones luego que el viernes los concejales se vieran sorprendidos por el anuncio de nuevas medidas por parte del gobierno regional, vigentes a partir de este martes.

“Es algo que me sorprende, porque pensábamos que no iban a seguir tomándose decisiones unilateralmente”, señaló el concejal José Aguilante.

Similar reacción fue la de su colega edil Germán Flores, quien dijo que “era algo que no sabíamos ni esperábamos. De hecho estábamos viendo la realización de una mesa de trabajo para coordinar acciones”.

Poco antes, la edil Daniella Panicucci pedía terminar con las discusiones y “con un nivel que es de charchería”, abogando por llevar adelante “un trabajo conjunto, en red, colaborativo, porque esta pandemia necesita que la enfrentemos de manera coordinada”.

Asimismo, Alejandro Soler llamaba a que “entre todos, gobierno regional, municipalidad y organizaciones sociales trabajemos para sacar esto adelante, porque está muriendo gente. Y si hay algún problema, decirlo de frente y de una vez”.

En tanto, Alicia Stipicic también pedía terminar con discusiones “que nada aportan” y apuntar hacia la búsqueda de estrategias efectivas, “y aunque en el caso del Covid no hay enciclopedias, sí aporta el que todos pongamos de nuestra parte”.

El documento “filtrado”

En cuanto al documento que cuestiona el aporte de la salud municipal, los concejales pidieron que se investigue la procedencia y se sancione al responsable de su redacción.

“En este informe hay dos opciones claras: o hay una mentira altamente maliciosa o desconocimiento de una realidad inexcusable por parte de un funcionario. Cualquiera de las dos son graves. Por lo que denoto, las autoridades de Salud ya tienen mediana claridad de dónde surgió este documento y hay que solicitar explicaciones a quien emitió estos dichos”, señaló el concejal Mauricio Bahamondes.

“Claramente esto colinda con lo que es un delito y estoy clara que se hará un sumario administrativo, porque esto no está a la altura de los tiempos que estamos viviendo, de la realidad y de los problemas reales”, dijo Alicia Stipicic.

Por su parte, José Aguilante opinó que “como municipio no somos los encargados de decirle a la autoridad de salud lo que se debe hacer. Pero, está claro que es una situación grave y que no puede volver a repetirse, más cuando la carta llegó a altos niveles y con mensajes equivocados”.

En tanto, la concejala Verónica Aguilar sostuvo que “imagino que habrá un sumario interno porque esto no puede quedar así. Se ha denunciado una suerte de delito y nosotros como autoridades comunales estamos obligados a hacer las denuncias que corresponden ante un delito grave, donde más allá de defensas corporativas hay un tema que debe ser investigado”.

El polémico documento, que habría sido elaborado por un integrante del equipo directivo del Servicio de Salud Magallanes, responsabiliza a la salud municipal por el fracaso en la contención de la pandemia, acusando “falta de compromiso” y falencias graves en la implementación de las estrategias sanitarias.