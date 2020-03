CPC Magallanes llama a mantener la industria funcionando para no generar una “catástrofe más grande que la crisis del coronavirus”

El coronavirus avanza en el planeta a pasos agigantados. Mientras el foco de la pandemia se traslada a Estados Unidos, que registra 81.996 casos, en Chile donde los contagios ascienden a 1.610 hasta el cierre de esta edición, un polémico dictamen de la Dirección del Trabajo (DT) encendió las alarmas a nivel nacional.

Para entrar en contexto, el ente regulador laboral estableció que el toque de queda y la cuarentena son hechos de fuerza mayor, que responden a una situación de emergencia sanitaria decretados por la autoridad nacional.

En ese sentido, la resolución añade que resulta necesario concluir que exoneran a las partes de las obligaciones recíprocas impuestas por el contrato de trabajo. Lo anterior se refiere a otorgar el trabajo y pagar la remuneración por parte del empleador, y asistir a prestar servicios por parte del trabajador.

Mirado bajo ese contexto, y entendiendo que Magallanes no es la excepción a la regla, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Magallanes (CPC), Alejandro Kusanovic, acotó que “en la ley existe el artículo de fuerza mayor y que dice que se pueden generar despidos cuando hay catástrofe. Es legal, lo mismo ocurre al suspender los contratos. Hay que entender que las empresas y las industrias en general son como las personas, cuando la gente pierde su sueldo, pueden mantenerse por algún tiempo. A las empresas les pasa lo mismo, cuando dejan de tener ingresos, tienen que bajar sus costos para no quebrar”.

El también presidente del Consejo Regional agregó: “Algunas empresas podrán subsistir un poco más de tiempo, pero van a quebrar igual que las personas. Si no tienes ingresos no puedes seguir asumiendo los costos”.

Sobre el polémico instructivo laboral, el empresario agregó que “esto está en la ley y siempre se ha tratado de evitar, pero, cuando es una catástrofe muy grande y las empresas no pueden mantener los costos y sueldos, se termina cayendo en esto lamentablemente. Es un reflejo para sobrevivir en una crisis como esta”.

– Pero el instructivo dice que no se puede despedir cuando la catástrofe es temporal.

– “Por supuesto, pero hay muchas industrias que están quebrando, sobre todo las más pequeñas. Imagínate los restaurantes que están cerrados, que tienen cero ingresos, podrán dar vacaciones, podrán aguantar un par de meses, pero esto da para largo. La gente tiende a pensar que las empresas tienen recursos ilimitados, pero eso no es así”.

– ¿Cómo se puede manejar este tema, entonces? Entendiendo que esta crisis es temporal y que va a pasar en algún momento.

– “Para solucionar este tema, tiene que haber un apoyo sustancial del Estado, para mantener el empleo, pero es muy difícil que se haga. Esta crisis, con las consecuencias que conlleva, no es la catástrofe misma, si no lo que ocasiona la catástrofe en la parte económica”.

– ¿La CPC Magallanes tiene un reporte de despidos hasta la fecha debido a la contingencia?

– “No tengo esa información. Sólo tengo datos que yo los llamaría como ‘rumores’ sobre los despidos en la zona, pero no tengo nada concreto. Pero, me parece que tiene que haber una gran cantidad de despidos en la región. Pero estos despidos no son atingentes a esta normativa laboral. Los contratos no se anulan, pero se suspenden”.

– ¿Pero tienen un registro de despidos por suspensión de contratos?

– “Como CPC no tenemos ningún registro de despidos por suspensión de contratos, pero, a medida que avancen los días, es muy complicado que no ocurran”.

– ¿Qué le diría a la gente que está asustada de perder sus trabajos por resguardar su salud?

– “Lo único que puedo decir es que debemos aislar la región, pero manteniendo los corredores sanitarios que permitan que la industria funcione. Si paramos totalmente la industria, no va a haber ingresos o insumos que comprar y puede generar una catástrofe más grande que la crisis misma”.

– ¿La gente debe seguir trabajando?

– “Dentro de lo posible, sí, porque hay que seguir funcionando. Hay un montón de industrias, como la salud, que no puede parar y tienen que estar operativas”.

– ¿Qué pasaría, según su visión, si se paraliza completamente la industria?

– “Lo principal ante esta crisis es no generar un desabastecimiento, porque eso podría conllevar que la gente caiga en desesperación y se produzcan saqueos”.